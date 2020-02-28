Трамп вновь заявил о планах вывести войска из Афганистана

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении вывести американские войска из Афганистана на фоне планов по подписанию соглашения с группировкой "Талибан"

Как ожидается, документ будет подписан в субботу, 29 февраля, в Дохе.

"Если талибы и правительство Афганистана выполнят (свои) обязательства, у нас появится прямой путь к прекращению войны в Афганистане и возвращению наших войск домой. Эти обязательства представляют собой важный шаг к прочному миру в новом Афганистане, свободном от "Аль-Каиды"*, ИГ* (запрещенные в РФ террористические организации – ред.) и любых других террористических группировок, которые будут стремиться причинить нам вред. В конечном счете, именно народ Афганистана должен будет решить, как ему жить дальше. Поэтому мы настоятельно призываем афганский народ воспользоваться этой возможностью для установления мира и построения нового будущего для своей страны", - говорится в заявлении главы государства, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Когда я баллотировался в президенты, я обещал американскому народу, что начну выводить наши войска домой и постараюсь положить конец этой войне. Мы добиваемся существенного прогресса в выполнении этого обещания", - отметил президент.

Он напомнил, что почти 19 лет назад американские военнослужащие отправились в Афганистан, чтобы "искоренить террористов, ответственных за теракты 11 сентября". По мнению президента, за это время США "добились большого прогресса в Афганистане, но это дорого обошлось нашим храбрым военнослужащим, американским налогоплательщикам и народу Афганистана".

Трамп также напомнил, что США уничтожили или задержали многих террористов ИГ* и "Аль-Каиды"* (запрещены в РФ – ред.), а подготовленные соглашения являются "результатом напряженных усилий тех, кто так упорно сражался в Афганистане за Соединенные Штаты Америки".

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.