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Помпео засвидетельствует подписание соглашения с "Талибаном" в Дохе
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РИА Новости

Помпео засвидетельствует подписание соглашения с "Талибаном" в Дохе

23:08 28.02.2020 (обновлено: 23:09 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео будет присутствовать на церемонии подписания соглашения с радикальным движением "Талибан" в Дохе, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Вскоре по моему указанию госсекретарь Майк Помпео засвидетельствует подписание соглашения с представителями "Талибана", в то время как министр обороны Марк Эспер выпустит совместную декларацию с правительством Афганистана", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
26 февраля, 19:17
Кабулов будет наблюдателем при подписании соглашения США с талибами
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Майк ПомпеоДональд ТрампДохаКатарТалибанСШАВ мире
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