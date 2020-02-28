Помпео засвидетельствует подписание соглашения с "Талибаном" в Дохе

"Вскоре по моему указанию госсекретарь Майк Помпео засвидетельствует подписание соглашения с представителями "Талибана", в то время как министр обороны Марк Эспер выпустит совместную декларацию с правительством Афганистана", - говорится в распространенном заявлении Трампа.