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СК возбудил уголовное дело после ЧП в банном комплексе в Москве
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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после ЧП в банном комплексе в Москве

22:55 28.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в связи с гибелью двух человек в банном комплексе в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два человека погибли, двое госпитализированы, после того как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. По его словам, в бассейне банного комплекса отмечали день рождения 18 человек.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказала она.
По данным следствия, 28 февраля в банном комплексе в Коломенском проезде "в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов" два человека погибли, остальные госпитализированы.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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