Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T22:52+0300
https://ria.ru/20200228/1565355189.html
Минздрав Ирана опроверг данные СМИ о 210 жертвах коронавируса в стране
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565248978_0:295:3059:2016_1036x0_80_0_0_0aea7385de096f93477a57cf5be43a3b.jpg
РИА Новости

Минздрав Ирана опроверг данные СМИ о 210 жертвах коронавируса в стране

22:52 28.02.2020
785
© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Минздрав Ирана опроверг информацию СМИ о 210 жертвах коронавируса в стране, назвав такие публикации "соревнованием во лжи".
Так официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур отреагировал в Twitter на информацию BBC Persian о 210 погибших.
По его словам, "BBC Persian, опасаясь оказаться в тени саудовских и албанских сетей в соревнованиях на ложь", победило, опубликовав информацию без указания источника с данными по смертельным случаям от тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС).
"Даже число лиц, которые в этот промежуток времени скончались от ТОРС, возможно, не доходит до этого показателя", - сообщил, в свою очередь, Джаханпур агентству IRNA.
По состоянию на пятницу, с 19 февраля в Иране было зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом. При этом выздоровели 73 человека.
Государственный секретарь США Майк Помпео
25 февраля, 18:31
США обвинили Иран в сокрытии информации по вспышке коронавируса
1210302
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаИранВ мире
Рекомендуем
Женщина в медицинской маске в Париже
Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки выросло с 38 до 57
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
В Иране раскритиковали заявление США о помощи в борьбе с коронавирусом
Тест для выявления коронавируса
В США лишь один пациент с коронавирусом остается в госпитале
Знак коронавируса
Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Второй житель Финляндии заразился коронавирусом
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
ВОЗ оценила влияние климата на коронавирус
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 21
Сотрудники полиции в Париже
В ходе беспорядков у Лионского вокзала в Париже задержали 30 человек
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Южной Корее зарегистрировали повторное заражение коронавирусом
Коронавирус 2019-nCoV
В ВОЗ рассказали о ходе разработки вакцин от коронавируса
Сальвадор
В Сальвадоре ввели запрет на въезд людей из Ирана из-за коронавируса
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией
В Сирии погиб еще один турецкий военный
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео засвидетельствует подписание соглашения с "Талибаном" в Дохе
Знак коронавируса
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого"
Участники акции протеста в Киеве у зданий Кабинета министров Украины и администрации президента Украины
Украина не планирует закрывать границы для недопущения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперты: коронавирус помог обнаружить проблему с продуктами
03:11Врач объяснила гибель людей на дне рождения блогера в Москве
03:10Источник: третий спутник "Глонасс-К" запустят с Плесецка в мае
03:09Глава СНБО Украины посоветовал лечить коронавирус салом и чесноком
03:07В Британии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
Лента новостейМолния