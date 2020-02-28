Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T22:50+0300
https://ria.ru/20200228/1565355133.html
Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки выросло с 38 до 57
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218795_0:273:3154:2047_1036x0_80_0_0_7dcb31030202a8142a139d1af170b82b.jpg
РИА Новости

Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки выросло с 38 до 57

22:50 28.02.2020
2180
© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Число выявленных во Франции случаев заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки выросло с 38 до 57, сообщает в пятницу портал France Info со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана.
"Пройден новый этап эпидемии... Вирус ходит по нашей территории, и мы должны замедлить его распространение", - отметил он.
Говоря о мерах предосторожности, министр посоветовал "избегать рукопожатий" и "внимательно относиться к людям с хрупким здоровьем". Он также призвал почаще мыть руки, закрывать рот при чихании и использовать одноразовые платочки.
Накануне число заболевших во Франции резко подскочило с 18 до 38. Ранее сообщалось о двух летальных исходах: от вируса скончались турист из Китая и француз.
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
Вчера, 21:22
В Иране раскритиковали заявление США о помощи в борьбе с коронавирусом
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 49 странах, число зараженных достигло 4351, скончались 67 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
221502
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаФранцияВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Появились результаты вскрытия первого погибшего от коронавируса
Тест для выявления коронавируса
В США лишь один пациент с коронавирусом остается в госпитале
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Минздрав Ирана опроверг данные СМИ о 210 жертвах коронавируса в стране
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 21
Автомобили скорой медицинской помощи
Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
Подснежники в одном из дворов Москвы
Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Второй житель Финляндии заразился коронавирусом
Логотип НАТО
СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
Автомобили скорой помощи
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
ВОЗ оценила влияние климата на коронавирус
Автомобиль реанимации на дороге
В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
В Иране раскритиковали заявление США о помощи в борьбе с коронавирусом
Женщина в медицинской маске в Париже
Во Франции выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией
В Сирии погиб еще один турецкий военный
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперты: коронавирус помог обнаружить проблему с продуктами
03:11Врач объяснила гибель людей на дне рождения блогера в Москве
03:10Источник: третий спутник "Глонасс-К" запустят с Плесецка в мае
03:09Глава СНБО Украины посоветовал лечить коронавирус салом и чесноком
03:07В Британии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
Лента новостейМолния