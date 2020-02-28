Патриарх Кирилл считает важными поправки в Конституцию о Боге и семье

Выступая в пятницу на объединенном заседании Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета, патриарх назвал в числе заслуживающих поддержки поправок - "необходимость закрепления статуса брака как союза мужчины и женщины".

"Для традиционных религий это положение представляет мировоззренческую ценность. Ведь мы нередко встречаемся с попытками на уровне международных учреждений пересмотреть ценность семьи, заменить ее на формы сожительства, что нравственно недопустимо по своей природе", - сказал предстоятель РПЦ.

Он отметил, что в этом контексте также важны те поправки в Конституцию, которые защищают суверенитет страны, "давая гарантии против исполнения вызывающих вопросы с точки зрения нравственности решений международных учреждений". В пример патриарх привел ряд решений Европейского суда по правам человека относительно парадов сексуальных меньшинств.

"Сюда же я отношу предложенную профильной группой конституционную декларацию о том, что дети являются "важнейшим достоянием Российской Федерации", а государство обязано создавать условия, способствующие их "духовному, нравственному и интеллектуальному развитию". "Сохранение традиционных семейных ценностей" также получает в силу этой поправки статус ориентира политики государства", - сказал патриарх.

Он также предложил подумать о закреплении права родителей обеспечивать такое образование и обучение, которые соответствуют их религиозным или идейным убеждениям. Подобное положение, указал глава РПЦ, содержится в протоколе № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, которую Россия подписала и ратифицировала.

"Не только как предстоятель Русской церкви, но и как председатель Общества русской словесности не могу не упомянуть поправку о закреплении статуса русского языка как языка государствообразующего народа. Предложение подгруппы господина (Михаила – ред.) Пиотровского, поддержанное президентом, и мне очень близко. Нет никаких сомнений в том, что это положение ни коим образом не угрожает другим языкам народов России, ведь сохранение языкового многообразия также закреплено в статье", - заявил патриарх.

По его мнению, не менее важным является и конституционное положение о поддержке соотечественников за рубежом, их права на общую с проживающими в России культурную идентичность. "Последователи традиционных религий исторической России проживают во многих государствах мира, и сохранение общения и связей с ними - это общенациональная задача, заслуживающая конституционного закрепления", - отметил предстоятель.

Говоря о внесении упоминания ценности веры в Бога в Конституцию, он заметил, что это "стало бы закреплением исторической и духовной преемственности народов нашей страны, не мыслящих себя вне религии". "Поэтому мне кажется очень важным, чтобы упоминание ценности веры в Бога действительно вошло в Конституцию. Ценность веры в Бога - это еще и дань памяти миллионам людей, наших собратьев, которые подвергались преследованиям во времена богоборчества только потому, что не хотели отречься от веры. Эта идея должна быть понятна даже людям далеким от религии", - подчеркнул патриарх.

Он напомнил, что во многих конституциях государств во всех частях света, как с христианским, так и с мусульманским большинством, содержится упоминание Бога в Конституции и в клятвах глав государства, и "это ни в какой мере не подрывает принцип светскости там, где он является основополагающим".