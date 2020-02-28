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Религия и мировоззрение
2020-02-28T22:49+0300
https://ria.ru/20200228/1565355095.html
Патриарх Кирилл считает важными поправки в Конституцию о Боге и семье
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:177:2325:1485_1036x0_80_0_0_e986abe3a17b307fcdd44bf53b16fd80.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл считает важными поправки в Конституцию о Боге и семье

22:49 28.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал предложения о внесении в Конституцию РФ поправок, касающихся традиционного понимания брака, защиты детства и суверенитета страны, закрепления статуса русского языка, поддержки соотечественников за рубежом, а также вновь высказался за внесение упоминания Бога в Основной закон.
Выступая в пятницу на объединенном заседании Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета, патриарх назвал в числе заслуживающих поддержки поправок - "необходимость закрепления статуса брака как союза мужчины и женщины".
"Для традиционных религий это положение представляет мировоззренческую ценность. Ведь мы нередко встречаемся с попытками на уровне международных учреждений пересмотреть ценность семьи, заменить ее на формы сожительства, что нравственно недопустимо по своей природе", - сказал предстоятель РПЦ.
Он отметил, что в этом контексте также важны те поправки в Конституцию, которые защищают суверенитет страны, "давая гарантии против исполнения вызывающих вопросы с точки зрения нравственности решений международных учреждений". В пример патриарх привел ряд решений Европейского суда по правам человека относительно парадов сексуальных меньшинств.
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"Сюда же я отношу предложенную профильной группой конституционную декларацию о том, что дети являются "важнейшим достоянием Российской Федерации", а государство обязано создавать условия, способствующие их "духовному, нравственному и интеллектуальному развитию". "Сохранение традиционных семейных ценностей" также получает в силу этой поправки статус ориентира политики государства", - сказал патриарх.
Он также предложил подумать о закреплении права родителей обеспечивать такое образование и обучение, которые соответствуют их религиозным или идейным убеждениям. Подобное положение, указал глава РПЦ, содержится в протоколе № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, которую Россия подписала и ратифицировала.
"Не только как предстоятель Русской церкви, но и как председатель Общества русской словесности не могу не упомянуть поправку о закреплении статуса русского языка как языка государствообразующего народа. Предложение подгруппы господина (Михаила – ред.) Пиотровского, поддержанное президентом, и мне очень близко. Нет никаких сомнений в том, что это положение ни коим образом не угрожает другим языкам народов России, ведь сохранение языкового многообразия также закреплено в статье", - заявил патриарх.
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По его мнению, не менее важным является и конституционное положение о поддержке соотечественников за рубежом, их права на общую с проживающими в России культурную идентичность. "Последователи традиционных религий исторической России проживают во многих государствах мира, и сохранение общения и связей с ними - это общенациональная задача, заслуживающая конституционного закрепления", - отметил предстоятель.
Говоря о внесении упоминания ценности веры в Бога в Конституцию, он заметил, что это "стало бы закреплением исторической и духовной преемственности народов нашей страны, не мыслящих себя вне религии". "Поэтому мне кажется очень важным, чтобы упоминание ценности веры в Бога действительно вошло в Конституцию. Ценность веры в Бога - это еще и дань памяти миллионам людей, наших собратьев, которые подвергались преследованиям во времена богоборчества только потому, что не хотели отречься от веры. Эта идея должна быть понятна даже людям далеким от религии", - подчеркнул патриарх.
Он напомнил, что во многих конституциях государств во всех частях света, как с христианским, так и с мусульманским большинством, содержится упоминание Бога в Конституции и в клятвах глав государства, и "это ни в какой мере не подрывает принцип светскости там, где он является основополагающим".
"Наши мусульманские братья используют в молитвах слово "Аллах", как и наши православные братья, молящиеся на арабском языке, также называют Бога на своем родном языке Аллахом. Поэтому упоминание Бога нисколько не умаляет одни традиционные религии по отношению к другим. Наконец, упоминание Бога - это свидетельство того, что никакая Конституция не в состоянии быть достаточным гарантом благополучия личности и общества, если игнорирует трансцендентное измерение в жизни людей. Отказ от этого трансцендентного измерения вносит сумбур в человеческое сознание и релятивизм в реализацию нравственного чувства человека", - заключил предстоятель.
Конституция Российской Федерации
26 февраля, 18:14
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
23100439
Обсудить 8
Религия и мировоззрениеКонституция РФПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Каждый верит в то во что верит, только не нужно навязывать веру в конституции...
28 февраля, 23:02
Александр Белой
1110002
Что Никон в государственную власть лез, что Кирилл. Что тогда раскол был, что сейчас. Ничему история не учит. Со старообрядцев пример берите. Живут тихо, скромно, смиренно.
28 февраля, 22:54
vvab6
910002
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