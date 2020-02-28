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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T22:40+0300
https://ria.ru/20200228/1565354955.html
Российские военные провели патрулирование в провинции Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:146:2730:1682_1036x0_80_0_0_cbfb31a580ad4bb0e81331bbc686304f.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в провинции Алеппо

22:40 28.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв на брифинге.
"Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам... в провинции Алеппо", - сказал он.
Журавлёв добавил, что армейская авиация также провела воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Телль-Тамр – электроподстанция Мабрука – Бтейман – элеватор Алия – Телль-Тамр – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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