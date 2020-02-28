Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T22:36+0300
https://ria.ru/20200228/1565354853.html
В ходе беспорядков у Лионского вокзала в Париже задержали 30 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/148836/27/1488362751_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7e5adb3e9ea05d0d3041d1413b86718f.jpg
РИА Новости

В ходе беспорядков у Лионского вокзала в Париже задержали 30 человек

22:36 28.02.2020
798
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Париже
Сотрудники полиции в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек были задержаны во время беспорядков у Лионского вокзала в Париже, заявляет городская префектура.
Ранее сообщалось, что на улице Берси, где находится вокзал, возникли беспорядки. Полиция вмешалась, чтобы положить им конец. Кроме того, появились данные о пожаре рядом с вокзалом, что стало причиной эвакуации здания.
Префектура также отмечает, что к 19.00 часам (21.00 мск.) было составлено 54 протокола о нарушении правопорядка.
Как сообщает газета Parisien, демонстранты собрались в пятницу вечером неподалеку от AccorHotel Arena, где должен был выступать конголезский певец Фалли Ипупа (Fally Ipupa). Активисты конголезской диаспоры во Франции, выступающие против действующих властей Демократической Республики Конго, обвиняют исполнителя в тесных связях с действующим президентом страны Феликсом Чисекеди, а также его предшественником Жозефом Кабилой.
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
24 января, 16:41Религия и мировоззрение
Глава ФЕОР прокомментировал беспорядки во Франции
361220
Обсудить 1
ФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Медведев и Великий Герцог Люксембургский Анри во время встречи в Люксембурге
Великий герцог Люксембурга получил приглашение на парад Победы
Женщина в медицинской маске в Париже
Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки выросло с 38 до 57
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Минздрав Ирана опроверг данные СМИ о 210 жертвах коронавируса в стране
Певица Вера Брежнева
Вера Брежнева поделилась в Сети "Хорошими новостями"
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Российские военные провели патрулирование в провинции Алеппо
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины надеется на присоединение Трампа к "нормандской четверке"
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео засвидетельствует подписание соглашения с "Талибаном" в Дохе
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Встречу "нормандской четверки" могут перенести, заявили в МИД Украины
Мюнхенская конференция по безопасности
ЛДПР назвала позицию генсека НАТО по Сирии ошибочной и неадекватной
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил уголовное дело после ЧП в банном комплексе в Москве
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
Автомобили скорой помощи
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган обсудил кризис в Идлибе с главой Еврокомиссии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
В ООН назвали обострение в Идлибе самым тревожным за время войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперты: коронавирус помог обнаружить проблему с продуктами
03:11Врач объяснила гибель людей на дне рождения блогера в Москве
03:10Источник: третий спутник "Глонасс-К" запустят с Плесецка в мае
03:09Глава СНБО Украины посоветовал лечить коронавирус салом и чесноком
03:07В Британии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
Лента новостейМолния