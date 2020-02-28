Сборочно-командное судно проекта "Морской старт" направилось в Россию

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сборочно-командное судно плавучего космодрома Сборочно-командное судно плавучего космодрома "Морской старт" покинуло США и направляется в Россию , прибытие в порт Славянка ожидается 16 марта, следует из информации, доступной на специализированном сайте мониторинга движения судов vesselfinder.com

По данным сайта, судно Sea Launch Commander вышло из порта Лонг-Бич (США) в 20.04 мск и направляется в Славянку (Приморский край) с ожидаемым сроком прибытия 16 марта в 20.00 мск (17 марта в 3.00 местного времени).

При этом гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua с находящейся на нем стартовой платформой Odyssey пока остаётся в Лонг-Биче.

Ранее сообщалось, что Xin Guang Hua прибыло в порт Лонг-Бич 18 февраля. Попытка загрузить Odyssey на судно 20 февраля за пределами порта не удалась. Вторая попытка сделать это непосредственно в порту 23 февраля увенчалась успехом.

В декабре 2019 года группа S7 сообщила, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. По данным группы, новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока, в 80 километрах от границы с КНДР.

Как сообщал РИА Новости гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук, подписан договор на год на стоянку и ремонт. Стоянка - до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его.

В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.

В рамках покупки группе компаний S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": сборочно-командное судно Sea Launch Commander (с которого осуществляется управление пуском), собственно морской космодром - подвижная стартовая платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.