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В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
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РИА Новости

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

22:06 28.02.2020 (обновлено: 22:41 28.02.2020)
104690
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, в бассейне банного комплекса в Коломенском проезде отмечали день рождения 18 человек.
"Бассейн показался теплым. Заказали 25 килограммов льда. Засыпали в бассейн", — сказал собеседник агентства.
"После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо: двое погибли в бассейне, двое госпитализированы", — добавил он. По его словам, они отравились из-за произошедшей химической реакции.
Он уточнил, что пострадавшие без сознания, с ними работают врачи скорой.
В свою очередь в банном клубе "Девятый вал", расположенном по данному адресу, ситуацию комментировать отказались.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Сухой лед имеет температуру -78.5 градусов Цельсия, при испарении получается углекислый газ, один вдох которого приводит к мгновенной смерти. Газ тяжелее воздуха и накрывает бассейн плотной подушкой. Кто в этой новости идиот??
28 февраля, 22:51
Адам Ваксель
13231809
Жертвы современного образования. Сочувствую родственникам погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.
28 февраля, 22:28
euex- ukrainian
8811305
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