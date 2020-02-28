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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T22:28+0300
https://ria.ru/20200228/1565354342.html
В ООН назвали обострение в Идлибе самым тревожным за время войны
https://cdn23.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:181:3069:1907_1036x0_80_0_0_7081404f48a76a40018bbed236987ad8.jpg
РИА Новости

В ООН назвали обострение в Идлибе самым тревожным за время войны

22:04 28.02.2020 (обновлено: 22:28 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 28 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал эскалацию ситуации в Идлибе одним из самых тревожных моментов за всю историю конфликта в Сирии.
Он указал, что в последние дни неоднократно предупреждал об опасности обострения военных действий на северо-западе Сирии.
"Я боюсь, что, учитывая события последних 24 часов, мы достигли этой точки. Это один из самых тревожных моментов за весь период сирийского конфликта", — сказал Гутерриш журналистам.
По его словам, самая насущная необходимость сейчас — "это немедленное прекращение огня до того, как ситуация выйдет из-под контроля". "Во всех моих контактах с теми, кто был вовлечен, у меня был один простой посыл: отойти от грани, за которой будет дальнейшая эскалация. Я также повторяю свою просьбу о защите гражданского населения", — отметил он.
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Гутерриш заявил, что находится в тесном контакте с Россией и Турцией и активно призывал к прекращению действий. "Пока мы не достигли этого. Но, я надеюсь, мы сможем этого добиться в ближайшем будущем", — заключил он.

Обострение конфликта в Сирии

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия открыла ответный огонь по боевикам. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Анкара не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
Вчера, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииАнтониу ГутеррешИдлиб (мухафаза)ТурцияООНРоссияВ мире
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