Бабушка обратившегося к Путину мальчика рассказала о внуке

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Алена Нефёдова. Судьба мальчика из московского детского дома, попросившего президента РФ Судьба мальчика из московского детского дома, попросившего президента РФ Владимира Путина помочь ему вернуться "домой к бабуле", находится в центре внимания журналистов последние сутки. Так, бабушка ребенка приняла некоторых репортеров у себя в гостях в пятницу вечером, показала, где будет жить ее внук, когда окажется дома, рассказала об интересах мальчика, а также о том, как планирует вернуть ребенка в семью.

Ранее воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее ребенок перестал ходить в школу, а потом был переведен на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя.

"Ничего я не удивилась. Миша куда угодно подойдёт. Мне внук сам сказал: "Я пожаловался - Владимиру Владимировичу, что жить хочу с тобой. Взял и подошёл! А он говорит: "Миша, я тебе помогу". Вот все, что он мне сказал", - заявила бабушка ребенка Елена Юрьевна Тимофеева в ответ на первый вопрос журналистов, подходя к дому.

В самой двухкомнатной квартире, куда должен вернуться 13-летний Миша, места немного. В комнате ребенка есть музыкальные инструменты – аккордеон и рояль, а также компьютер.

"Вообще ему нравится учиться, главное - втянуться. Он закончил музыкальную школу. Вот у него в комнате – рояль и аккордеон стоят. Больше всего в школе ему нравилась история. Очень любит Иосифа Виссарионовича (Сталина – ред.), вот тут ему рамочку сделал", - сказала бабушка.

Хозяйка квартиры охотно провела гостям экскурсию по дому, показав чистую кухню с фруктами на столе и полным холодильником.

"Это рыба, это палтус лежит. Разное тут есть. Во втором ящике: он очень любит сосиски с сыром. Я-то это не ем. А пирожные купила ещё, отвезу в следующий раз, чтобы не с пустыми руками", - рассказывает женщина.

КАК ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ

Бабушка Миши признаётся, что у внука действительно иногда были проблемы с учебой, но сейчас он учится хорошо.

"Постоянно оценки занижали - здесь "три"-"два" было. А сейчас у них нет в детском доме школы. У них классы не комплектуются. В пятом мало было (уроков – ред.). В девятом много, поэтому они все ходят в городскую школу. В городской школе – "четыре"-"пять", редко "тройка", - говорит бабушка.

По ее словам, она всегда следила за внешним видом внука. "Извините, он как Принц Уэльский в школу ходил! В дорогом костюме, в рубашках, почищенная обувь. Он любит это. А сейчас-то он вышел - стыдно было показать человека. Какой-то самоделкин подстриг. А от прически зависит многое", - сетует она.

ПОХОЖ НА ОТЦА

Елена Юрьевна показала фотоархив семьи, и, по ее словам, внук очень похож на своего отца, поэтому все гости часто путают их на семейных фото.

Елена Тимофеева рассказала, что работала в сфере общественного питания. Она признаётся, что "не пьет, не курит и вообще без вредных привычек", а за ее спиной незаконченный исторический факультет МГУ и полученное образование в университете Плеханова.

Женщина не скрывает, что скучает по внуку и благодарна помощи, но на вопрос, нужна ли ей финансовая поддержка, чтобы ускорить возвращение ребенка, отвечает: "Дорогая, я не привыкла отчитываться".

Однако при телефонном разговоре с внуком интонация в голосе женщины сразу менялась. "Милый, расстроился, что я уехала? Я приеду, Миша, но не завтра - в воскресенье. Настроение-то хорошее?" - спросила бабушка. "Да, нормальное. Я тебя очень люблю, запомни это", - услышала она в ответ.