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МИД Украины надеется на присоединение Трампа к "нормандской четверке"
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РИА Новости

МИД Украины надеется на присоединение Трампа к "нормандской четверке"

21:32 28.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что был бы счастлив, если бы президент США Дональд Трамп присоединился к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция).
"Нам, кроме Германии и Франции, нужны еще несколько лидеров. Я был бы счастлив, если бы Дональд Трамп сел за стол переговоров", - заявил Пристайко в интервью на телеканале "Украина 24".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
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665302726
Обсудить 15
Вадим Пристайко"Нормандская четверка"Дональд ТрампВ мире
Популярные комментарии
Ещё Элвиса нужно позвать.
28 февраля, 21:36
LKLeopold Kudasov
1060000
Пристайко наверное не знает, что Трамп агент кремля))
28 февраля, 21:55
Александр Белой
2111000
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