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Мединский предложил создать в России клуб военных историков
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РИА Новости

Мединский предложил создать в России клуб военных историков

21:26 28.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
Бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в пятницу провел встречу с ведущими отечественными военными историками, на которой обсуждались меры по противодействию попыткам фальсификации истории, активно предпринимаемым на Западе и в ряде стран Восточной Европы, и проблематика восприятия исторических фактов обществом в России и за рубежом, передает корреспондент РИА Новости.
По словам Мединского те за рубежом, кто пытается переписать историю Второй мировой войны, преследуют политические цели. "История всегда была политизирована, но в преддверии 75-летия Великой Победы она вообще превратилась в поле битвы", - сказал помощник главы государства.
Мединский предложил создать клуб военных историков и архивистов, в рамках которого было бы возможно обсуждать новые проекты и идеи по сохранению исторической правды.
"У нас есть идея организовать общество пропаганды и популяризации исторических знаний", - отметил Мединский. В рамках работы такого общества историки могли бы читать лекции перед широкой аудиторией на различных площадках не только в Москве, но и в регионах, добавил помощник главы государства.
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Во встрече участвовали, в частности, члены руководства РВИО, директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков, сотрудник Института военной истории министерства обороны РФ Алексей Исаев, обозреватель журнала "Историк", член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Олег Назаров, теле- и радиоведущий, публицист Армен Гаспарян и многие другие.
Участники встречи предложили ряд мер, направленных на донесение документов, защищающих историческую правду, до общества - как в России, так и за рубежом. Так, Игорь Пермяков подчеркнул необходимость рассекречивания и введения в широкий научный оборот новых архивных материалов. А Алексей Исаев выступил с идеей создать российский электронный архив военных фотографий.
"Если будет выложено 150 тысяч оцифрованных советских фотографий, это резко улучшит имидж России, поскольку это будут фотографии в основном 1944-1945 годов, где русские солдаты показаны на фоне европейских городов и разбитой фашистской техники", - отметил Исаев. Кроме того, речь на встрече шла и о мерах, направленных на повышение качества преподавания истории в средней школе.
Мединский поддержал высказанные историками предложения и предложил подобные встречи на площадке РВИО проводить на регулярной основе.
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Российское военно-историческое общество (РВИО)Владимир МединскийРоссияОбщество
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