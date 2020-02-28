В Коми при столкновении автобуса с внедорожником погиб человек

"На 4-м километре автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и внедорожник Chevrolet Niva. По предварительным данным, пострадали шесть человек, из них один погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе вместе с водителем находились восемь человек, в Chevrolet Niva - один человек. К ликвидации последствий ДТП привлечены 20 человек и семь единиц техники.