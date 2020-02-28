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В Иране раскритиковали заявление США о помощи в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

В Иране раскритиковали заявление США о помощи в борьбе с коронавирусом

21:22 28.02.2020 (обновлено: 22:53 28.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкЖители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Тегеран считает заявления Вашингтона о помощи в борьбе с коронавирусом пропагандистским, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагал помощь Тегерану по борьбе с коронавирусом.
"Заявление о помощи Ирану для борьбы с коронавирусом от страны, чей экономический терроризм оказывает масштабное давление на народ Ирана и ограничивает возможности приобретения лекарств и медоборудования – постыдная политическая и психологическая игра", - сказал Мусави, назвав высказывания из Вашингтона лицемерными и пропагандистскими.
Он добавил, что Иран тесно контактирует со многими странами в обеспечении потребностей в сфере здравоохранения для борьбы с вирусом.
"Борьба с коронавирусом, который сейчас стал эпидемией для всего мира и затрагивает многие страны, нуждается в решимости и широком международном сотрудничестве, а не показных действиях", - добавил он.
По состоянию на пятницу, с 19 февраля в Иране зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом. При этом выздоровели 73 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
5141121
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Распространение нового коронавирусаАббас МусавиМИД ИранаСШАВ мире
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