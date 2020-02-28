В Иране раскритиковали заявление США о помощи в борьбе с коронавирусом

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках

ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Тегеран считает заявления Вашингтона о помощи в борьбе с Тегеран считает заявления Вашингтона о помощи в борьбе с коронавирусом пропагандистским, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагал помощь Тегерану по борьбе с коронавирусом.

"Заявление о помощи Ирану для борьбы с коронавирусом от страны, чей экономический терроризм оказывает масштабное давление на народ Ирана и ограничивает возможности приобретения лекарств и медоборудования – постыдная политическая и психологическая игра", - сказал Мусави, назвав высказывания из Вашингтона лицемерными и пропагандистскими.

Он добавил, что Иран тесно контактирует со многими странами в обеспечении потребностей в сфере здравоохранения для борьбы с вирусом.

"Борьба с коронавирусом, который сейчас стал эпидемией для всего мира и затрагивает многие страны, нуждается в решимости и широком международном сотрудничестве, а не показных действиях", - добавил он.