В Иране раскритиковали заявление США о помощи в борьбе с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Тегеран считает заявления Вашингтона о помощи в борьбе с коронавирусом пропагандистским, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагал помощь Тегерану по борьбе с коронавирусом.
"Заявление о помощи Ирану для борьбы с коронавирусом от страны, чей экономический терроризм оказывает масштабное давление на народ Ирана и ограничивает возможности приобретения лекарств и медоборудования – постыдная политическая и психологическая игра", - сказал Мусави, назвав высказывания из Вашингтона лицемерными и пропагандистскими.
Он добавил, что Иран тесно контактирует со многими странами в обеспечении потребностей в сфере здравоохранения для борьбы с вирусом.
"Борьба с коронавирусом, который сейчас стал эпидемией для всего мира и затрагивает многие страны, нуждается в решимости и широком международном сотрудничестве, а не показных действиях", - добавил он.
По состоянию на пятницу, с 19 февраля в Иране зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом. При этом выздоровели 73 человека.
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