Второй житель Финляндии заразился коронавирусом

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран

ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Второй случай Второй случай коронавируса у жителя Финляндии подтвердили в пятницу в Университетской больнице Хельсинки (HUS).

"Двадцать восьмого февраля HUS подтвердил еще одну коронавирусную инфекцию (COVID-19). Зараженный человек - финская женщина трудоспособного возраста. Она вернулась домой после анализов. Ей было дано указание оставаться в изоляции дома", - говорится в сообщении больницы.

Первый случай заражения у жителя Финляндии был зарегистрирован 26 февраля, также у женщины трудоспособного возраста, которая чувствует себя хорошо, сообщал Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Первый случай коронавируса в истории Финляндии был подтвержден у гражданина Китая 24 января, отдыхающего в Лапландии, пациент выздоровел и вернулся в Китай.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.