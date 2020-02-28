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2020-02-28T20:58+0300
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Airbus передал "Аэрофлоту" первый самолет модели A350-900
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РИА Новости

Airbus передал "Аэрофлоту" первый самолет модели A350-900

20:58 28.02.2020
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© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот"
Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот
© Пресс-служба Airbus
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Airbus передал крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" ее первый самолет модели A350-900, говорится в релизе Airbus.
"Аэрофлот, российский флагманский перевозчик и член альянса SkyTeam, принял поставку своего первого A350-900, став владельцем широкофюзеляжного самолета последнего поколения", - говорится в релизе компании.
Как отмечается, "Аэрофлот" будет использовать модели A350-900 для полетов из Москвы в Лондон, Дубай, Нью-Йорк, Майами, Осаку и Пекин.
Самолет располагает 316 местами, из которых 28 отведены под бизнес-класс, 24 - комфорт-класс и 264 - под эконом-класс. Кроме того, самолет оснащен развлекательной системой Panasonic eX3, которая будет подключаться к Wi-Fi.
Airbus также сообщил, что благодаря новым технологиям эксплуатационные расходы сократятся на 25%. Расход топлива и выбросы СО2 снизятся также на 25%.
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Airbus GroupSkyTeamАэрофлотAirbus A350Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
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