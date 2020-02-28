Airbus передал "Аэрофлоту" первый самолет модели A350-900

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Airbus передал крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" ее первый самолет модели A350-900, говорится в релизе Airbus.

"Аэрофлот, российский флагманский перевозчик и член альянса SkyTeam, принял поставку своего первого A350-900, став владельцем широкофюзеляжного самолета последнего поколения", - говорится в релизе компании.

Как отмечается, "Аэрофлот" будет использовать модели A350-900 для полетов из Москвы в Лондон, Дубай, Нью-Йорк, Майами, Осаку и Пекин.

Самолет располагает 316 местами, из которых 28 отведены под бизнес-класс, 24 - комфорт-класс и 264 - под эконом-класс. Кроме того, самолет оснащен развлекательной системой Panasonic eX3, которая будет подключаться к Wi-Fi.