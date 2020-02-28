Женевский офис ООН прекратил экскурсии для туристов из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Женевская штаб-квартира Женевская штаб-квартира ООН временно прекращает экскурсии для туристов из-за вспышки нового коронавируса и его распространения в Швейцарии.

По решению руководства офиса, все туристические визиты прекращаются со 2 марта.

"Действительно, мы прекращаем туристические визиты до 15 марта просто в качестве меры предосторожности", - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.

По данным ООН, ежедневное количество посетителей Дворца Наций в Женеве варьируется от 350 до 650. В 2019 году женевский офис ООН ежемесячно посещали в среднем 10 700 человек.

В пятницу утром правительство Швейцарии, страны, которая принимает у себя европейскую штаб-квартиру ООН, объявило о решении запретить до 15 марта все массовые мероприятия с участием свыше тысячи человек для предотвращения распространения коронавируса. Организаторы частных или общественных мероприятий, где предполагается участие менее тысячи человек, должны проконсультироваться с властями кантонов о целесообразности и безопасности проведения таких встреч.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.