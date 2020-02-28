Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T20:25+0300
https://ria.ru/20200228/1565352168.html
Эксперт оценил расширение налога на роскошь
https://cdn23.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_0:441:4201:2804_1036x0_80_0_0_14cad2fcd91dd6f783edf2cce3a58633.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил расширение налога на роскошь

20:25 28.02.2020
19290
© Fotolia / greentellectНовые автомобили в автосалоне
Новые автомобили в автосалоне
© Fotolia / greentellect
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков прокомментировал расширение перечня автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь.
Как отметил эксперт, каждый водитель сам решает, относить ли свое авто к классу премиум или нет. Именно поэтому при определении так называемого налога на роскошь для стоимости машин установлена планка в три миллиона рублей.
Автомобиль ВАЗ 2101
21 февраля, 03:20
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
"Тот, кто едва наскребает на Lada или вообще не имеет автомобиля, скажет, что да, это роскошная машина. Тот, кто может позволить себе Mercedes, конечно, скажет, что это никакого отношения к премиуму не имеет", — сказал он RT.
Кадаков заявил, что все средства передвижения постепенно дорожают, часть из них выпускается в более дорогих версиях. Автовладельцы должны учитывать это при расчете ежегодного налога, добавил он.
"Если машина находится в этом списке, вне зависимости от того, б/у машина куплена, если она попадает в эту вилку возрастную, или новый автомобиль, то наше правительство считает его входящим в предметы роскоши", — подчеркнул собеседник телеканала.
Ранее Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, добавив в него такие марки, как Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. В перечень включили 1298 моделей стоимостью от трех миллионов рублей — она рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые комплектации определенного бренда, модели и года выпуска.
Посетитель осматривает автомобиль в автосалоне
9 декабря 2019, 11:52
Эксперты оценили введение электронных договоров купли-продажи авто
5172217103
Обсудить 6
АвтоЗа рулемМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Популярные комментарии
Надо планку снизить до 2 миллионов. Автомобиль должен быть средством передвижения , а не предметом роскоши с кожаным салоном или ещё дороже , покрытие из армированного углеродного волокна , с мини баром и холодильником , магниевые колеса , и ключи - часы с сапфировым стеклом. И ещё полно всяких излишеств. Аот и пусть платят за них.
28 февраля, 20:59
Филя Ром
44201025
Рекомендуем
Руль бэтмобиля
Хозяин "бэтмобиля" из Москвы продаст его американскому фанату комиксов
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Автомобили скорой помощи
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
Банкноты номиналом 2000 рублей
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Меркель и Эрдоган заявили о необходимости нового перемирия в Идлибе
Вертолет
В Астраханской области разбился вертолет
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Украинский эксперт заявил, что "Газпром" может уничтожить "Нафтогаз"
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Появились результаты вскрытия первого погибшего от коронавируса
Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот
Airbus передал "Аэрофлоту" первый самолет модели A350-900
Президент РФ Владимир Путин в новом детском парке развлечений Остров мечты
Бабушка обратившегося к Путину мальчика рассказала о внуке
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Налоговый кодекс РФ
Список облагаемых налогом на роскошь машин расширили
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Врач объяснила гибель людей на дне рождения блогера в Москве
03:10Источник: третий спутник "Глонасс-К" запустят с Плесецка в мае
03:09Глава СНБО Украины посоветовал лечить коронавирус салом и чесноком
03:07В Британии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
Лента новостейМолния