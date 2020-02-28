Эксперт оценил расширение налога на роскошь

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков прокомментировал расширение перечня Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков прокомментировал расширение перечня автомобилей , облагаемых так называемым налогом на роскошь.

Как отметил эксперт, каждый водитель сам решает, относить ли свое авто к классу премиум или нет. Именно поэтому при определении так называемого налога на роскошь для стоимости машин установлена планка в три миллиона рублей.

"Тот, кто едва наскребает на Lada или вообще не имеет автомобиля, скажет, что да, это роскошная машина. Тот, кто может позволить себе Mercedes, конечно, скажет, что это никакого отношения к премиуму не имеет", — сказал он RT

Кадаков заявил, что все средства передвижения постепенно дорожают, часть из них выпускается в более дорогих версиях. Автовладельцы должны учитывать это при расчете ежегодного налога, добавил он.

"Если машина находится в этом списке, вне зависимости от того, б/у машина куплена, если она попадает в эту вилку возрастную, или новый автомобиль, то наше правительство считает его входящим в предметы роскоши", — подчеркнул собеседник телеканала.