Число жертв коронавируса в Италии выросло до 21

РИМ, 28 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Число случаев заражения коронавирусом в Число случаев заражения коронавирусом в Италии возросло более чем на двести, заявил в пятницу вечером глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

"Исходя из данных, полученных от регионов, число заболевших коронавирусом в нашей стране достигло 821, к этому добавляются 46 выздоровевших и 21 погибший", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Предоставленные Боррелли данные говорят о том, что итальянские власти изменили подход к подсчету случаев заражения. Ранее в число инфицированных включались жертвы и выздоровевшие, и кроме того, в случае смертельных исходов подчеркивалась их связь с подтвержденным наличием COVID19.

"Хочу уточнить, что сегодня скончались трое человек в возрасте свыше 80 лет и один 77-летний. Они не скончались из-за коронавируса или, лучше сказать, мы еще не знаем, скончались ли они вследствие коронавируса, эту работу должен провести Высший институт здравоохранения Италии, который даст нам подтверждение", - сказал Боррелли, который 31 января был назначен правительством комиссаром по осуществлению режима чрезвычайного положения.