В Астраханской области разбился вертолет

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что, по его данным, машина упала на чабанскую точку в районе села Басы.

В свою очередь, представитель ГУ МЧС по региону сообщил РИА Новости, что ЧП произошло в районе села Линейное в 19:30 мск, на место направили оперативную группу.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Представитель Южного следственного управления на транспорте СК рассказал РИА Новости, что по факту происшествия проводится проверка, на место ЧП выехали следователи.