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В Астраханской области разбился вертолет
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РИА Новости

В Астраханской области разбился вертолет

19:57 28.02.2020 (обновлено: 20:54 28.02.2020)
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CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen / Вертолет
Вертолет
CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Собеседник агентства добавил, что, по его данным, машина упала на чабанскую точку в районе села Басы.
В свою очередь, представитель ГУ МЧС по региону сообщил РИА Новости, что ЧП произошло в районе села Линейное в 19:30 мск, на место направили оперативную группу.
Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Представитель Южного следственного управления на транспорте СК рассказал РИА Новости, что по факту происшествия проводится проверка, на место ЧП выехали следователи.
Как заявили в ЛУКОЙЛе, упавший вертолет не имеет к компании никакого отношения. Ранее в экстренных службах агентству рассказали, что машина могла быть частной, либо принадлежать этой нефтяной компании.
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