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Цена на нефть марки Brent обновила минимум с июля 2017 года
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РИА Новости

Цена на нефть марки Brent обновила минимум с июля 2017 года

19:54 28.02.2020
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Нефть продолжает дешеветь в пятницу вечером, цена марки WTI опускается уже почти на 7%, Brent - более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.51 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 5,18%, до 49,05 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 6,82%, до 43,88 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость марки Brent опускалась ниже 49 долларов за баррель.
В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. В ходе торгов нефть марки WTI обновила минимум с начала января 2019 года, а марки Brent - с июля 2017 года.
За последние дни зафиксирован резкий рост числа заболеваний коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая, особенно в Италии и Южной Корее. Согласно последним данным, в самом Китае число заболевших достигло 78,8 тысячи, в Корее - превысило 2 тысячи, в Италии поднялось до 650. Дальнейшее распространение заболевания может вызвать значительное падение спроса на нефть.
Теперь инвесторы ожидают, что ОПЕК+ примет решение о сокращении добычи нефти для поддержания цен. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ - сроки его действия и лимиты добычи - должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.
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