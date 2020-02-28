Главу МИД Сербии по прилету из Китая проверили на коронавирус

БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Первого вице-премьера и главу МИД Сербии Первого вице-премьера и главу МИД Сербии Ивицу Дачича и членов его делегации проверили по возвращении из КНР на коронавирус в аэропорту Белграда, сообщило сербское внешнеполитическое ведомство.

Дачич в среду и четверг находился с визитом в Пекине, где от имени сербского народа выразил поддержку властям и народу КНР , которые, по его словам, "находятся на рубеже защиты всего мира от коронавируса".

"В аэропорту "Никола Тесла" он (министр – ред.) прошел усиленный контроль, который введен в наших аэропортах и пограничных переходах из-за коронавируса. Министру и членам делегации пограничные санитарные инспекторы вручили предупреждения о состоянии здоровья, которые выдаются пассажирам из зараженных регионов", - сообщил сербский МИД.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду, что правительство запускает специальный сайт для профилактики коронавируса и информирования граждан. Граждан, зараженных коронавирусом, в Сербии нет, но два серба - члены команды круизного лайнера Diamond Princess - больны коронавирусом и проходят лечение в Японии.

Министр здравоохранения соседней Хорватии Вили Берош подтвердил в пятницу пятый случай заражения коронавирусом в стране. Премьер Хорватии Андрей Пленкович накануне призвал граждан страны не паниковать и не делать запасов.

Глава минздрава Северной Македонии Венко Филипче подтвердил в среду первый случай заболевания в стране.