У вернувшейся из Италии украинки не обнаружили коронавирус

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Результаты лабораторного анализа образцов на наличие Результаты лабораторного анализа образцов на наличие коронавируса у вернувшейся из Италии украинки оказались отрицательными, сообщила вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья Украины

Ранее украинские пограничники отправили в больницу женщину, которая прибыла из Италии в киевский аэропорт "Борисполь". Еще одна вернувшаяся из Италии украинка была госпитализирована с высокой температурой в Ивано-Франковской области.

"По подозрению на новую коронавирусную инфекцию у гражданки Украины, которая вернулась из Италии, и ее окружения были проведены лабораторные анализы образцов на наличие возбудителя и получены отрицательные результаты. Также негативные результаты были и у двух человек из села Долиняны Черновицкой области", - говорится в сообщении центра в Facebook.

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