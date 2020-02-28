ВОЗ оценила влияние климата на коронавирус

"Нам необходимо рассматривать этот вирус как такой, который может передаваться в Мексике точно так же, как и в Китае, и мы должны быть к этому готовы... На данный момент нет причин считать, что вирус может по-разному проявляться в различных климатических условиях", - заявила Ван Керкхове.