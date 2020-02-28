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ВОЗ оценила влияние климата на коронавирус
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РИА Новости

ВОЗ оценила влияние климата на коронавирус

19:43 28.02.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Нет оснований считать, что новый коронавирус COVID-19 по-разному проявляется в разных климатических условиях, заявила в ходе пресс-конференции глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
"Нам необходимо рассматривать этот вирус как такой, который может передаваться в Мексике точно так же, как и в Китае, и мы должны быть к этому готовы... На данный момент нет причин считать, что вирус может по-разному проявляться в различных климатических условиях", - заявила Ван Керкхове.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 49 странах, число зараженных достигло 4351, скончались 67 человек. Наибольшее количество зараженных вне Китая отмечается в Южной Корее, Италии и Иране.
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