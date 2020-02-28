МИД рекомендовал россиянам учитывать ситуацию с коронавирусом в Японии

Табличка на здании министерства иностранных дел РФ . Архивное фото

Табличка на здании министерства иностранных дел РФ

Как отметили в министерстве, по состоянию на 28 февраля помимо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии выявлено 227 инфицированных. Особенно остро ситуация складывается на Хоккайдо, где диагностировано 66 случаев заболевания.

"Рекомендуем российским гражданам учитывать данную информацию при планировании поездок в Японию", - говорится в сообщении МИД.

В настоящее время в Японии подтверждены 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек – пассажиры и члены экипажа лайнера.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.