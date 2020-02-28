В Коми арестовали одного из сбежавших пациентов психдиспансера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд арестовал одного из шести пациентов психиатрического диспансера в Коми, совершивших побег и разбой, сообщили в пресс-службе суда.
"Мужчине предъявлено обвинение в разбое. Срок заключения под стражу два месяца", - говорится в сообщении пресс-службы Сыктывкарского городского суда.
Шестеро пациентов 26 февраля совершили побег из психдиспансера, а также напали на сотрудников медицинского учреждения и похитили у них деньги. По версии следствия, именно данный мужчина был инициатором побега.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Коми, остальные сбежавшие также были найдены по горячим следам. Все шестеро мужчин в возрасте от 27 до 37 лет ранее привлекались к уголовной ответственности.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 161 (грабеж) и 162 (разбой) УК РФ.
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