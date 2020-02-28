В Коми арестовали одного из сбежавших пациентов психдиспансера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд арестовал одного из шести пациентов психиатрического диспансера в Сыктывкарский городской суд арестовал одного из шести пациентов психиатрического диспансера в Коми , совершивших побег и разбой, сообщили в пресс-службе суда.

"Мужчине предъявлено обвинение в разбое. Срок заключения под стражу два месяца", - говорится в сообщении пресс-службы Сыктывкарского городского суда.

Шестеро пациентов 26 февраля совершили побег из психдиспансера, а также напали на сотрудников медицинского учреждения и похитили у них деньги. По версии следствия, именно данный мужчина был инициатором побега.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Коми, остальные сбежавшие также были найдены по горячим следам. Все шестеро мужчин в возрасте от 27 до 37 лет ранее привлекались к уголовной ответственности.