Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T20:19+0300
https://ria.ru/20200228/1565349214.html
Российский рынок акций обновил двухлетний рекорд по падению за день
https://cdn22.img.ria.ru/images/151827/14/1518271476_0:266:3144:2035_1036x0_80_0_0_181eb1a5578bf82a50ecca973dc5ccc1.jpg
РИА Новости

Российский рынок акций обновил двухлетний рекорд по падению за день

19:14 28.02.2020 (обновлено: 20:19 28.02.2020)
2416
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский рынок акций показал сильнейшее однодневное падение с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против России, следует из данных торгов Московской биржи.
Это происходит на фоне панических распродаж рисковых активов из-за страхов распространения коронавируса.
Индекс Мосбиржи на закрытии торгов упал на 4,48%, до 2785,08 пункта, индекс РТС — на 6,24%, до 1299,69 пункта.
Индексы в пятницу обновили минимумы соответственно с октября 2019 года (2744,19 пункта) и с августа 2019 года (1279,74 пункта).
В ходе торгов доллар пробил отметку в 67,5 рубля — максимум с начала января 2019 года. Евро подскакивал до 74,43 рубля — максимума с марта 2019 года.
По состоянию на 18:51 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 5,18%, до 49,05 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть WTI — на 6,82%, до 43,88 доллара за баррель.
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Вчера, 15:33
Акции "Тинькофф банка" обвалились на фоне претензий США к Тинькову
281153540
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаРТСМосковская биржаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Всех маклеров на рудники в реальный сектор )
28 февраля, 19:22
Андрей Дашков
8320001
Рекомендуем
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Что говорят об обострении в Идлибе в России и мире
Золотые слитки
Россия увеличила экспорт золота в 2019 году в 8,4 раза
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Украинский эксперт заявил, что "Газпром" может уничтожить "Нафтогаз"
Знак коронавируса
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого"
Девушки в китайском квартале в Чикаго, Иллинойс
Вирус стал оружием, которое обрушит империю
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Аналитики Morgan Stanley рассказали, что будет с российской экономикой
Виталий Ромас
В ЛНР задержали стрингера МИА "Россия сегодня"
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Меркель и Эрдоган заявили о необходимости нового перемирия в Идлибе
Турецкий военный в провинции Идлиб
В Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу
Московская биржа
Богатейшие россияне за день потеряли $3,2 миллиарда из-за коронавируса
Туристы в Москве
Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом
Вертолет
В Астраханской области разбился вертолет
Кэрол Феннер с дочкой Луной
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результаты новой операции
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
"Нас держат в китайском лагере": вирусная сенсация кончилась сюрпризом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Глава СНБО Украины посоветовал лечить коронавирус салом и чесноком
03:07В Британии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
Лента новостейМолния