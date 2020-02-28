Российский рынок акций обновил двухлетний рекорд по падению за день

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский рынок акций показал сильнейшее однодневное падение с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против России, следует из данных торгов Российский рынок акций показал сильнейшее однодневное падение с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против России, следует из данных торгов Московской биржи

Это происходит на фоне панических распродаж рисковых активов из-за страхов распространения коронавируса

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов упал на 4,48%, до 2785,08 пункта, индекс РТС — на 6,24%, до 1299,69 пункта.

Индексы в пятницу обновили минимумы соответственно с октября 2019 года (2744,19 пункта) и с августа 2019 года (1279,74 пункта).

В ходе торгов доллар пробил отметку в 67,5 рубля — максимум с начала января 2019 года. Евро подскакивал до 74,43 рубля — максимума с марта 2019 года.