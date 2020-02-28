В Иваново возбудили дело об убийстве после исчезновения подростка

"Двадцать третьего февраля 2020 года (подросток) 2006 года рождения, ушел из дома на улице 3-й Санаторной города Иваново и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
По данным следствия, последний раз подростка видели в магазине на улице Маршала Жаворонкова в областном центре.
"С целью установления обстоятельств исчезновения подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - информирует следствие.
К поиску пропавшего подключен отряд "Лиза Алерт" города Иваново.
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