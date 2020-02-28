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В Иваново возбудили дело об убийстве после исчезновения подростка
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РИА Новости

В Иваново возбудили дело об убийстве после исчезновения подростка

19:02 28.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве по факту исчезновения ушедшего гулять и не вернувшегося школьника в Иваново, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"Двадцать третьего февраля 2020 года (подросток) 2006 года рождения, ушел из дома на улице 3-й Санаторной города Иваново и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
По данным следствия, последний раз подростка видели в магазине на улице Маршала Жаворонкова в областном центре.
"С целью установления обстоятельств исчезновения подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - информирует следствие.
К поиску пропавшего подключен отряд "Лиза Алерт" города Иваново.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет России (СК РФ)ИвановоРоссияПроисшествия
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