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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T22:11+0300
https://ria.ru/20200228/1565348881.html
Что говорят об обострении в Идлибе в России и мире
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565328912_371:272:3369:1958_1036x0_80_0_0_6ace3983f14c0ee58b806781c0b5d82b.jpg
РИА Новости

Что говорят об обострении в Идлибе в России и мире

19:01 28.02.2020 (обновлено: 22:11 28.02.2020)
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© Фото : SANAОсвобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. После ночного обострения в Идлибе, где при ответном ударе сирийских правительственных сил по позициям боевиков погибли турецкие военнослужащие, НАТО проводит срочное совещание, обсуждая, какие меры поддержки альянс мог бы оказать Турции.
В Берлине осуждают атаку, приведшую к гибели турецких солдат, и подтверждают готовность провести четырехсторонний саммит по Сирии, Вашингтон тем временем также выразил поддержку своему союзнику по НАТО и призвал к незамедлительному прекращению наступления сирийской правительственной армии.
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Вчера, 12:00
Ждать ли вмешательства НАТО в Сирии
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек.
Остроту ситуации придает обещание Турции не сдерживать более поток беженцев из Сирии и позволить им устремиться в страны Европы, несмотря на совместный план Брюсселя и Анкары по борьбе с миграционным кризисом от 2016 года, который предусматривает финансовую помощь Турции на прием мигрантов. Однако, как заявили в Брюсселе, Евросоюз еще не получал извещений от Турции об изменении ее миграционной политики.
Официальный Дамаск пока никак не прокомментировал ситуацию в Идлибе. Однако посол Сирии в Китае возложил ответственность за смерть военных на президента Турции Тайипа Эрдогана.
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Предательская атака или проблема с передачей координат?

В российском Минобороны заявили, что террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских войск в Идлибе, армия Сирии нанесла ответный удар, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были находиться рядом с районами боевых действий. В военном ведомстве подчеркнули, что постоянно запрашивали координаты местонахождения турецких подразделений, но, согласно тем данным, которые передала турецкая сторона, их военнослужащих в этом районе не было и не должно было быть.
В Анкаре обострение в Идлибе и гибель турецких солдат назвали "предательской атакой".
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия полностью привержена договоренностям с Турцией и военные "на земле" готовы продолжать обеспечивать безопасность турецких войск. Министр выразил соболезнования Турции в связи с гибелью военных, но подчеркнул, что трагедии можно было бы избежать, если бы договоренности России и Турции, в том числе по передаче точных координат нахождения турецких войск, выполнялись в полном объеме.
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Вчера, 18:08Обострение ситуации в Идлибе
В Совбезе ООН подтвердили обсуждение ситуации в Идлибе в пятницу
"Проблема не в том, что у кого-то есть план, противоречащий изначальной договоренности по Идлибской зоне деэскалации, проблема в том, как договоренности выполняются на практике. И как на практике выполняется тот самый деконфликтинг", — считает министр.
При этом он снова подчеркнул, что сирийская армия имеет полное право бороться с террористами в Идлибе и Москва не может ей этого запретить.

НАТО хочет помочь Турции

Поддержку Турции ожидаемо высказали в Североатлантическом альянсе и США. НАТО по просьбе Турции собралась на срочное совещание, чтобы обсудить в том числе вопрос, насколько кризис в Идлибе представляет угрозу для безопасности Турции как члена альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация полностью солидарна с Анкарой и рассматривает пути поддержки Турции.
"Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб", — сказал Столтенберг, призвав немедленно прекратить наступление сирийских правительственных войск.
Смартфон
Вчера, 17:50Обострение ситуации в Идлибе
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При этом глава МИД другой страны — члена альянса, Люксембурга, Жан Ассельборн, который находится с визитом в Москве, заявил, что НАТО не следует вмешиваться в ситуацию.
"Я считаю, что единственное, что сейчас возможно в отношении НАТО, — сказать: "Не НАТО решать эту проблему", — пояснил министр.
По мнению Москвы, обострение в Сирии никак не подпадает под пятую статью устава организации, в которой говорится о том, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону. — Прим. ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом". В другой статье устава НАТО объясняется, что вооруженное нападение подразумевает под собой нападение на "территорию любой из договаривающихся сторон в Европе или Северной Америке, алжирские департаменты Франции, территорию Турции или острова, расположенные в Североатлантической зоне севернее тропика Рака и находящиеся под юрисдикцией какой-либо из договаривающихся сторон". Турецкие военнослужащие погибли на территории Сирии, которая не находится под юрисдикцией Анкары.
По мнению сирийского посла в Китае Имада Мустафы, своими действиями Эрдоган отчаянно пытается втянуть Штаты и Западную Европу в широкомасштабный конфликт в Сирии.
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Вчера, 17:41Обострение ситуации в Идлибе
Британия запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник
"Если США и НАТО присоединятся к Турции в этой операции, это только приведет к дальнейшему разжиганию текущего конфликта. Эрдоган отчаянно пытается втянуть США и Западную Европу в крупный мировой конфликт в Сирии, надеясь, что он в конце концов сможет воплотить свою иллюзорную фантазию об Исламском халифате, несмотря на цену", — сказал он РИА Новости, добавив, что решение Турции пропускать сирийских беженцев в Европу — шантаж.

США и Европа призывают прекратить наступление...

Вашингтон крайне обеспокоен ударами по турецким военным в сирийском Идлибе, выражает поддержку своему союзнику по НАТО и призывает к незамедлительному прекращению наступлений, сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента. В ведомстве подчеркнули, что США "поддерживают союзника по НАТО" и продолжают призывать к незамедлительному прекращению "наступлений режима Асада, России и поддерживаемых Ираном сил".
"Мы рассматриваем варианты того, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе", — добавили в Госдепе.
В Берлине заявили, что по-прежнему предлагают России провести четырехсторонний саммит по Идлибу, поскольку Анкара, Париж и сама Германия уже выразили готовность к такому контакту.
Подразделения сирийской армии
Вчера, 17:33Обострение ситуации в Идлибе
Источник заявил, что Турция преувеличивает потери сирийской армии
"Могу сказать за правительство Германии, что мы смотрим на последнюю эскалацию на северо-западе Сирии, в провинции Идлиб, с большой обеспокоенностью. Что касается нападения на турецкие позиции, что привело к гибели более 30 турецких солдат, мы это осуждаем", — заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
По его словам, это показывает, насколько важно достичь соглашения по перемирию, и заверил, что предложение провести саммит России, Турции, Франции и Германии по Сирии остается в силе. Но накануне, до последнего обострения, в Москве выражали сомнение в целесообразности подключения других государств к решению проблем вокруг Идлиба, которые обсуждаются в двустороннем плане между Россией и Турцией.

...а Иран — к спокойствию

Тегеран считает необходимым как можно быстрее стабилизировать ситуацию в Сирии в свете эскалации напряженности там, сообщило Министерство иностранных дел Ирана.
В Тегеране напомнили о планах по проведению другого саммита по Сирии — трехстороннего в "астанинском формате" Иран — Россия — Турция с участием лидеров стран Хасана Роухани, Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, — подчеркнув, что прилагают усилия к его проведению.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 16:06Обострение ситуации в Идлибе
В Кремле назвали задачу, с которой Турция не справилась в Сирии
"Иран убежден, что встреча может сыграть эффективную роль в развитии предыдущих договоренностей этого процесса, касающихся борьбы с терроризмом, во избежание какого-либо ущерба в отношении гражданских лиц , а также в политическом урегулировании противоречий", — говорится в сообщении ведомства.
МИД Ирана также осудил действия "третьих сторон", пытающихся навредить "астанинскому процессу". Ведомство указало на США, которые "всегда безответственно стремились к созданию напряженности в регионе" и находятся в Сирии для расхищения нефтяных запасов.

Контакты всех со всеми

Утром в пятницу по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана. По информации Кремля, в ходе разговора "с обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии". Лидеры условились активизировать межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне. Ранее Эрдоган заявлял о возможности проведения встречи с Путиным 5 марта в Стамбуле, однако еще вчера в Кремле заявляли, что на этот день у Путина другие планы.
Несмотря на резкое обострение ситуации, в Анкаре продолжились межведомственные консультации по Идлибу. Первый этап переговоров состоялся 8-10 февраля в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве 17-18 февраля. Третий этап продолжается со среды в Анкаре.
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Вчера, 15:55Обострение ситуации в Идлибе
В Кремле рассказали об обеспечении безопасности турецких военных в САР
Но ограничиваться обсуждением Идлиба только с российским президентом Эрдоган не планирует — в пятницу он собирается поговорить по телефону с лидерами США, Германии, Франции и Великобритании.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Вчера, 15:46Обострение ситуации в Идлибе
Кремль: турецкие военные в Идлибе погибали вне наблюдательных постов
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Обострение ситуации в ИдлибеИмад МустафаВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровМИД ИранаНАТОВладимир ПутинФранцияТурцияСирияТегеран (город)Иран
Популярные комментарии
А самих сирийцев спросили? Не думаю, что они горят желанием попасть в Россию.
28 февраля, 23:20
vv.brand.v
3000003
Погибли террористы НАТО, нужно срочное совещание. Гибель сотен тысяч сирийцев их не волнует.
28 февраля, 19:31
sizif8
2800001
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