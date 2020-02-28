МИД Сирии обвинил Турцию в попытках поднять боевой дух террористов

ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости. Турецкие и западные СМИ умышленно преувеличивают потери сирийской армии в ходе боевых действий в районе города Турецкие и западные СМИ умышленно преувеличивают потери сирийской армии в ходе боевых действий в районе города Саракиб в провинции Идлиб, пытаясь поднять моральный дух террористов, которые там терпят поражение, заявил МИД Сирии

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ВС Турции атаковали более 200 целей сирийской армии после гибели 33 турецких военных в Идлибе . В результате атак, по словам турецкого министра, "обезврежены более 300 военнослужащих, пять вертолетов и 23 танка".

"Преувеличения о потерях сирийской армии в турецких и западных СМИ в ходе боестолкновений в районе Саракиба являются попыткой поднять моральный дух террористов, которые терпят поражение. Это является официальным признанием прямого участия сил (президента Турции Тайипа) Эрдогана в боевых столкновениях плечом к плечу с террористическими группировками и также подтверждает несоблюдение Турцией сочинских договоренностей", - цитирует заявление МИД сирийское государственное агентство САНА

В ведомстве подчеркнули, что "истерия" Анкары происходит на фоне значительных успехов армии Сирии в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб, где за короткое время освобождены от террористов более 130 населенных пунктов. По заявлению МИД, успехи сирийской армии способствовали открытию одной из важнейших транспортных артерий страны - Алеппо-Дамаск - и обеспечили безопасность для открытия международного аэропорта Алеппо.

"Сирийская армия, которая за последние недели освободила от террористической угрозы миллионы сирийских граждан, продолжит выполнять свою миссию по ликвидации присутствия террористов на всей территории Сирии и не позволит странам Запада и их сподвижникам помочь террористам захватить ее народ и управлять его судьбой", - подчеркнули в министерстве.