Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T19:00+0300
https://ria.ru/20200228/1565348779.html
МИД Сирии обвинил Турцию в попытках поднять боевой дух террористов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:217:3072:1945_1036x0_80_0_0_c463827ee2565dffe3dea553e70d0559.jpg
РИА Новости

МИД Сирии обвинил Турцию в попытках поднять боевой дух террористов

19:00 28.02.2020
1131
© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости. Турецкие и западные СМИ умышленно преувеличивают потери сирийской армии в ходе боевых действий в районе города Саракиб в провинции Идлиб, пытаясь поднять моральный дух террористов, которые там терпят поражение, заявил МИД Сирии.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ВС Турции атаковали более 200 целей сирийской армии после гибели 33 турецких военных в Идлибе. В результате атак, по словам турецкого министра, "обезврежены более 300 военнослужащих, пять вертолетов и 23 танка".
Запуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Вчера, 18:41
Межгосударственные отношения Турции и Сирии
"Преувеличения о потерях сирийской армии в турецких и западных СМИ в ходе боестолкновений в районе Саракиба являются попыткой поднять моральный дух террористов, которые терпят поражение. Это является официальным признанием прямого участия сил (президента Турции Тайипа) Эрдогана в боевых столкновениях плечом к плечу с террористическими группировками и также подтверждает несоблюдение Турцией сочинских договоренностей", - цитирует заявление МИД сирийское государственное агентство САНА.
В ведомстве подчеркнули, что "истерия" Анкары происходит на фоне значительных успехов армии Сирии в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб, где за короткое время освобождены от террористов более 130 населенных пунктов. По заявлению МИД, успехи сирийской армии способствовали открытию одной из важнейших транспортных артерий страны - Алеппо-Дамаск - и обеспечили безопасность для открытия международного аэропорта Алеппо.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 16:06Обострение ситуации в Идлибе
В Кремле назвали задачу, с которой Турция не справилась в Сирии
"Сирийская армия, которая за последние недели освободила от террористической угрозы миллионы сирийских граждан, продолжит выполнять свою миссию по ликвидации присутствия террористов на всей территории Сирии и не позволит странам Запада и их сподвижникам помочь террористам захватить ее народ и управлять его судьбой", - подчеркнули в министерстве.
Ранее военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что террористы продолжают попытки захватить стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб под прикрытием турецкой артиллерии и ударных беспилотников, которые наносят интенсивные удары по позициям правительственных сил Сирии. По его словам, сирийская армия отражает атаки боевиков, заставляя их отступать.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном. 28 февраля 2020
Вчера, 13:13Обострение ситуации в Идлибе
Лавров призвал объединять все усилия для избежания эскалации в Сирии
6520003
Обсудить 1
Обострение ситуации в ИдлибеСаракибВойна в СирииХулуси АкарИдлиб (мухафаза)МИД СирииТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Маас заявил о "большой угрозе" дальнейшей военной эскалации в Идлибе
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Что говорят об обострении в Идлибе в России и мире
Турецкий военный в провинции Идлиб
В Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Песков рассказал о проработке возможной встречи Путина и Эрдогана
Подразделения сирийской армии
Источник заявил, что Турция преувеличивает потери сирийской армии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали задачу, с которой Турция не справилась в Сирии
Мюнхенская конференция по безопасности
ЛДПР назвала позицию генсека НАТО по Сирии ошибочной и неадекватной
Военная обстановка в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Меркель и Эрдоган заявили о необходимости нового перемирия в Идлибе
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
Глава МИД Британии выразил поддержку усилиям Турции по Идлибу
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией
В Сирии погиб еще один турецкий военный
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию в Сирии и Ливии
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обсудил по телефону с Трампом ситуацию в Идлибе
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Россия попросила отложить заседание комиссии по разоружению ООН
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Украинский эксперт заявил, что "Газпром" может уничтожить "Нафтогаз"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Глава СНБО Украины посоветовал лечить коронавирус салом и чесноком
03:07В Британии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
Лента новостейМолния