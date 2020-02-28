2020-02-28T19:00+0300
2020-02-28T19:00+0300
https://ria.ru/20200228/1565348748.html
Возраст не помеха: 99-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок
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РИА Новости
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РИА Новости
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Возраст не помеха: 99-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок
Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин в свои 99 лет сдал нормы ГТО и доказал, что спортивные достижения возможны в любом возрасте. Абрам Израилевич прошел всю войну, в том числе участвовал в освобождении Ленинграда от фашисткой блокады.
2020-02-28T19:00+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=84619689&type=mp4
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Возраст не помеха: 99-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок
Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин в свои 99 лет сдал нормы ГТО и доказал, что спортивные достижения возможны в любом возрасте. Абрам Израилевич прошел всю войну, в том числе участвовал в освобождении Ленинграда от фашисткой блокады.
Сейчас ветеран продолжает вести здоровый и активный образ жизни, и помогают ему в этом двое сыновей, трое внуков и пять правнуков.