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Возраст не помеха: 99-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок
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РИА Новости
Возраст не помеха: 99-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок
Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин в свои 99 лет сдал нормы ГТО и доказал, что спортивные достижения возможны в любом возрасте. Абрам Израилевич прошел всю войну, в том числе участвовал в освобождении Ленинграда от фашисткой блокады.
2020-02-28T19:00+0300
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Возраст не помеха: 99-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок

19:00 28.02.2020
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Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин в свои 99 лет сдал нормы ГТО и доказал, что спортивные достижения возможны в любом возрасте. Абрам Израилевич прошел всю войну, в том числе участвовал в освобождении Ленинграда от фашисткой блокады.
Сейчас ветеран продолжает вести здоровый и активный образ жизни, и помогают ему в этом двое сыновей, трое внуков и пять правнуков.
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ГТОВетераныВидеоСпортОбщество
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