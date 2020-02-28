Возраст не помеха: 99-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок

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Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин в свои 99 лет сдал нормы ГТО и доказал, что спортивные достижения возможны в любом возрасте. Абрам Израилевич прошел всю войну, в том числе участвовал в освобождении Ленинграда от фашисткой блокады.