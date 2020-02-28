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В Ленинградской области директора интерната обвинили в растрате
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РИА Новости

В Ленинградской области директора интерната обвинили в растрате

18:50 28.02.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Директор Лодейнопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Ленинградской области предстанет перед судом по обвинению в растрате порядка 660 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Следствием установлено, что с октября по декабрь 2018 года директор Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения соцобслуживания "Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" потратила на свое усмотрение не менее 660 тысяч рублей со счёта дома-интерната.
Добавляется, что женщина обвиняется по статье "растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Кроме того, обвиняемая полностью призналась в содеянном и возместила ущерб.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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