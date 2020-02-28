Богатейшие россияне за день потеряли $3,2 миллиарда из-за коронавируса

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time

По подсчетам Forbes, состояние совладельца "Норникеля" (падение акций на 3,2 процента к 18:30) Владимира Потанина за день уменьшилось почти на 900 миллионов долларов — до 25,7 миллиарда. До этого в течение длительного времени оно планомерно росло, как и акции "Норникеля".

Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов потерял более 900 миллионов, что уменьшило его состояние до 23,2 миллиарда долларов. А председатель правления "Новатэка", третий в списке богатейших россиян Леонид Михельсон "обеднел" на 300 миллионов долларов. Теперь его состояние равно 22,5 миллиарда.

Владелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин потерял более полумиллиарда долларов: его состояние уменьшилось до 21,1 миллиарда.

Замыкающий пятерку богатейших российских бизнесменов совладелец "Северстали" Алексей Мордашов за день лишился более 650 миллионов долларов. Теперь его состояние равно 19,6 миллиарда долларов.

Эпидемия Covid-19

В конце 2019 года китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем эпидемии стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч, скончались 2744 человека. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 49 странах, число заболевших достигло 4351, умерли 67 человек. Наибольшее количество зараженных отмечается в Южной Корее, Италии и Иране.

Для борьбы с распространением инфекции российское правительство запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы на Дальнем Востоке, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.