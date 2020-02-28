В ВОЗ рассказали о ходе разработки вакцин от коронавируса

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первые результаты вакцин от коронавируса ожидаются через несколько недель.
"Свыше 20 вакцин разрабатываются в мире и несколько препаратов проходят клиническое исследование. Мы ожидаем первые результаты через несколько недель", - заявил глава ВОЗ в ходе пресс-конференции, которая транслировалась микроблоге организации в Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса