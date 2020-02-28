В ВОЗ рассказали о ходе разработки вакцин от коронавируса

"Свыше 20 вакцин разрабатываются в мире и несколько препаратов проходят клиническое исследование. Мы ожидаем первые результаты через несколько недель", - заявил глава ВОЗ в ходе пресс-конференции, которая транслировалась микроблоге организации в Twitter.