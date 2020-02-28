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В ВОЗ рассказали о ходе разработки вакцин от коронавируса
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РИА Новости

В ВОЗ рассказали о ходе разработки вакцин от коронавируса

18:46 28.02.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первые результаты вакцин от коронавируса ожидаются через несколько недель.
"Свыше 20 вакцин разрабатываются в мире и несколько препаратов проходят клиническое исследование. Мы ожидаем первые результаты через несколько недель", - заявил глава ВОЗ в ходе пресс-конференции, которая транслировалась микроблоге организации в Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1442200
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Тедрос Адханом ГебрейесусРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоВОЗКитайУханьВ мире
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