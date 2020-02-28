ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого"

Вместе с тем исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что сейчас данные не позволяют считать коронавирус пандемией. Он пояснил, что этот термин применим, когда любой человек в мире будет подвержен вирусу.

Помимо этого, Гебрейесус добавил, что первые результаты вакцин от заболевания ожидаются через несколько недель.

"Свыше 20 вакцин разрабатываются в мире и несколько препаратов проходят клиническое исследование", — уточнил он.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек.

По словам Гебрейесуса, за последние сутки Китай сообщил о 329 случаях заражения, что стало "самым низким показателем за месяц".