ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
Об этом на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Вместе с тем исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что сейчас данные не позволяют считать коронавирус пандемией. Он пояснил, что этот термин применим, когда любой человек в мире будет подвержен вирусу.
Помимо этого, Гебрейесус добавил, что первые результаты вакцин от заболевания ожидаются через несколько недель.
"Свыше 20 вакцин разрабатываются в мире и несколько препаратов проходят клиническое исследование", — уточнил он.
По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек.
По словам Гебрейесуса, за последние сутки Китай сообщил о 329 случаях заражения, что стало "самым низким показателем за месяц".
Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч.
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