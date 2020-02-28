В Италии выявили коронавирус у гражданки Молдавии

Девушка в медицинской маске на улице Милана. Архивное фото

Девушка в медицинской маске на улице Милана

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan Девушка в медицинской маске на улице Милана

КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Гражданка Гражданка Молдавии Италии заразилась коронавирусом , об этом сообщает пресс-служба молдавского МИД.

"Дипломатические миссии сообщили о положительном результате теста, взятом два дня назад у гражданки Молдавии, которая находилась в контакте с человеком, зараженном вирусом COVID-19. Еще у одной женщины, бывшей в контакте с зараженной итальянкой, взяты анализы, результаты должны быть готовы в ближайшие дни", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

В МИД отметили, что состояние зараженной молдаванки стабильное, ей не потребовалась госпитализация, она получает лечение на дому. Посольство Молдавии в Риме, а также консульства в Милане и Падуе поддерживают связь с итальянскими властями, чтобы быть в курсе ситуации.