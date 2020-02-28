Астероид, убивший динозавров, обогатил океан металлами, считают ученые

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Исследование японских ученых, показало, что слой океанических глин, имеющих возраст 66 миллионов лет, обогащен так называемыми халькофильными элементами. Именно в это время с Землей столкнулся астероид, ставший, по мнению большинства ученых, причиной одного из самых массовых вымираний, в результате которого с лица Земли исчезли динозавры. Результаты исследования Исследование японских ученых, показало, что слой океанических глин, имеющих возраст 66 миллионов лет, обогащен так называемыми халькофильными элементами. Именно в это время с Землей столкнулся астероид, ставший, по мнению большинства ученых, причиной одного из самых массовых вымираний, в результате которого с лица Земли исчезли динозавры. Результаты исследования опубликованы в журнале Geological Society of America Bulletin.

Японские ученые из Университета Цукубы изучили состав глин на границе мела и палеогена в районе Стевнс-Клинт в Дании и выяснили, что слои, имеющие возраст 66 миллионов лет, обогащены по сравнению с окружающими их породами медью, серебром и свинцом, в меньшей степени — цинком, галлием и мышьяком.

Глины являются глубоководными океаническими отложениями. Следовательно, этими, так называемыми халькофильными элементами, в тот период времени были обогащены воды Мирового океана.

Ассоциация данных металлов с иридием — элементом, имеющим космическое происхождение, и совпадение по возрасту с ударным событием, отражением которого является кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан в Мексике, навели ученых на мысль, что обогащенность халькофильными элементами также как-то связана с астероидом, который вызвал гибель динозавров.

Часть халькофильных металлов в глинах из Стевнс-Клинт были связаны с сульфидом железа — пиритом FeS 2 , что является обычным явлением, а другие — не были связаны, но и те и другие ассоциировали с иридием.

"Поскольку обогащение элементов в этих двух компонентах пограничной глины сопровождается повышенными содержаниями иридия, оба эти компонента могли быть вызваны процессами, связанными с воздействием астероида", — приводятся в пресс-релизе Университета Цукубы слова первого автора статьи профессора Теруюки Маруока (Teruyuki Maruoka).

В качестве несущей фазы, которая поставляла халькофильные элементы в сульфидные минералы пограничных глин, по мнению ученых, выступали оксиды и гидроксиды железа, присутствовавшие в большом количестве в облаке паров, образовавшемся при астероидном ударе. В этом облаке халькофильные элементы, связанные с оксидами и гидроксидами железа, могли разноситься по всему земному шару, осаждаясь в воды океана. На океаническом дне эти элементы связывались в сульфидных минералах, таких как пирит, или отлагались в глубоководных глинах в виде элементов-примесей.

"Как оксиды и гидроксиды железа, так и халькофильные элементы могли попасть в окружающую среду из горных пород, которые были выбиты ударом астероида, а затем включены в пирит в качестве примесей", — объясняет профессор Маруока.

Кроме того, медь и серебро могли накапливаться в органическом веществе, которое затем разлагалось, а халькофильные элементы вымывались поверхностными водами и интенсивными кислотными дождями, которые имели место на Земле сразу после падения астероида. Вынесенные в океан, они накапливались в глинистых осадках. Это и могло привести к образованию зерен самостоятельных минералов халькофильных элементов, помимо пирита.