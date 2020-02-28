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Новости Подмосковья
2020-02-28T18:31+0300
https://ria.ru/20200228/1565347382.html
Подмосковные предприниматели получат помощь от государства
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РИА Новости

Подмосковные предприниматели получат помощь от государства

18:31 28.02.2020
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© Илья ПиталевПосетитель бизнес-центра. Архивное фото
Посетитель бизнес-центра. Архивное фото
© Илья Питалев
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. С 1 марта в Московской области начнется прием заявок от социальных бизнесменов для участия в программах господдержки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства инвестиций и инноваций.
Зампред областного правительства Вадим Хромов напомнил, что для бизнесменов в социальной сфере предусмотрены серьезные меры поддержки со стороны государства.
Он обратил внимание на то, что получение статуса "социальное предприятие" дает бизнесменам ряд бонусов. В частности, речь идет о льготном микрокредитовании, льготном финансировании, субсидировании отдельных видов расходов и конкурсах на получение грантов.
"Поэтому мы рекомендуем предпринимателям внимательно изучить условия получения этого статуса и подать документы. Заявления на включение в перечень социальных предприятий Московской области в 2020 году можно будет подать до 15 мая", — уточнил Хромов.
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Новости ПодмосковьяМинистерство инвестиций и инноваций Московской областиМосковская область (Подмосковье)
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