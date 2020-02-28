Подмосковные предприниматели получат помощь от государства

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. С 1 марта в Московской области начнется прием заявок от социальных бизнесменов для участия в программах господдержки. Об этом сообщил телеканал С 1 марта в Московской области начнется прием заявок от социальных бизнесменов для участия в программах господдержки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства инвестиций и инноваций.

Зампред областного правительства Вадим Хромов напомнил, что для бизнесменов в социальной сфере предусмотрены серьезные меры поддержки со стороны государства.

Он обратил внимание на то, что получение статуса "социальное предприятие" дает бизнесменам ряд бонусов. В частности, речь идет о льготном микрокредитовании, льготном финансировании, субсидировании отдельных видов расходов и конкурсах на получение грантов.