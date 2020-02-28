Премьер Чехии призвал сограждан не паниковать из-за коронавируса

ПРАГА, 28 фев – РИА Новости. Случаев заболевания Случаев заболевания коронавирусом Чехии пока не зафиксировано, медики находятся в полной готовности к его появлению, никаких поводов для паники или скупки продуктов и медикаментов нет, заявил в пятницу на специальном брифинге премьер Андрей Бабиш

"Правительство, все госучреждения и службы внимательно следят за развитием ситуации с заболеваниями коронавирусом в мире и по соседству с нами, в Европе, и полностью готовы к его появлению в республике. Лично я постоянно поддерживаю связь с коллегами в Италии, Польше, Австрии и других странах, в курсе того, что происходит у них, чтобы понимать, что необходимо делать у нас, исходя из опыта соседей. Например, в Италии закрыт весьма большой регион с 50 тысячами жителей и им поставляют продукты всего три машины, этого вполне хватает. И мы, если надо, вполне справимся с ситуацией, так что не вижу поводов для паники и скупки продуктов и медсредств, всего хватит всем", - сказал Бабиш.

По словам премьера, на случай появления в республике коронавируса в специализированных отделениях больниц готовы 1139 коек, медики имеют все необходимые препараты и средства. Начиная с 23 января, тесты на выявление вируса прошли 154 человека, все показали негативный результат. В настоящее время на обследовании находятся еще 8 человек, вернувшихся из стран с распространением коронавируса, к вечеру будут известны результаты их тестов.

"Вы знаете, что власти Швейцарии отменили проведение автосалона в Женеве, в целом запретили проведение акций с участием свыше тысячи человек. Ряд подобных мер принят в иных странах. У нас в начале марта должны состояться соревнования на Кубок мира по биатлону, собираются приехать тысячи людей. В понедельник, на заседании Совбеза, мы обсудим, в том числе, и что нам делать с крупными общественными мероприятиями, намеченными на ближайшее время", - сказал Бабиш.