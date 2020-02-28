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На конкурс "Лидеры России. Политика" подано более 15 тысяч заявок
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РИА Новости

На конкурс "Лидеры России. Политика" подано более 15 тысяч заявок

18:17 28.02.2020 (обновлено: 18:19 28.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь ОнучинБлокнот с символикой конкурса управленцев "Лидеры России"
Блокнот с символикой конкурса управленцев Лидеры России
© РИА Новости / Игорь Онучин
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За три дня, прошедшие с запуска всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика" – нового проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – организаторы получили более 15 тысяч заявок на участие. Регистрация продлится до 18 часов 16 марта, сообщают организаторы.
Председатель экспертного совета конкурса "Лидеры России. Политика" Павел Безручко отметил, что для конкурса, имеющего узкую специализацию, 15 тысяч заявок в первые дни регистрации – это очень серьезная цифра.
"Для многих людей этот конкурс поможет ответить на вопрос, стоит ли им реализовывать себя в этом направлении и какая подготовка для этого нужна. Это социальный лифт, благодаря которому в публичную политику со временем сможет прийти больше талантливых людей, да и вообще новых лиц. Как и в случае с исполнительной властью, талантливые руководители создают улучшения в той области, которой они занимаются", – сказал Павел Безручко.
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Отмечается, что принципиальным отличием условий регистрации для участия в конкурсе "Лидеры России. Политика" от проекта "Лидеры России" является возможность указать в своем профиле любой регион – необязательно тот, где зарегистрирован или проживает участник. Делая этот выбор, участники должны исходить из того, где получат наибольшую поддержку и смогут оказаться полезными.
Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО "Россия – страна возможностей". После того как участник завершил регистрацию и выполнил все обязательные задания регистрационного этапа, на сайте конкурса публикуется информация о нем, появляется возможность его поддержать. Регистрация и подробная информация о проекте – на сайте политическиелидеры.рф.
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"Лидеры России"РоссияОбщество
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