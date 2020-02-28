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Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результаты новой операции
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РИА Новости

Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результаты новой операции

18:16 28.02.2020 (обновлено: 18:26 28.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКэрол Феннер с дочкой Луной
Кэрол Феннер с дочкой Луной
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Кэрол Феннер с дочкой Луной. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мама американской девочки Луны, которая прилетела в Краснодар для удаления родимого пятна на все лицо, Кэрол Феннер рассказала о результатах операции и дальнейших планах. Об этом сообщает телеканал "360".
По словам женщины, Луна чувствует себя хорошо и очень активна. Однако Кэрол беспокоится из-за носа дочери.
"Нос — очень чувствительная область. Она постоянно касается его, срывает корку, отчего место начинает кровоточить. За этим очень сложно уследить", — рассказала американка.
При этом врач не видит в этом проблемы: девочка перестает плакать, когда отпадает корка, — вероятно, ей не больно от этого.
Луна Феннер
2 ноября 2019, 15:48
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Следующая операция намечена на 6 марта, девочке будут пересаживать кожу. А седьмого числа у Луны день рождения. По словам Кэрол, она хотела устроить небольшой праздник, но на тот момент не знала дату операции.
"Возможно, седьмого числа мы будем все еще в больнице, поэтому решили отпраздновать день рождения по возвращении во Флориду", — пояснила женщина.
В этот раз вместе с Луной и Кэрол в Краснодар приехала и бабушка ребенка, она помогает ухаживать за девочкой. Но женщина пока не смогла осмотреть город, потому что Луне нельзя покидать квартиру после недавней операции.
"На улице бактерии и холод, поэтому мама пока еще ничего не видела", — объяснила мама девочки.
Семья останется в России до апреля, после чего вернется во Флориду, а в мае предстоит продолжить лечение в Краснодаре.
Пока не известно, сколько операций понадобится девочке: все зависит от процесса выздоровления. Скорее всего, лечение продлится весь год.
Врач
19 декабря 2019, 10:47
В Краснодар для удаления пятна прилетит еще один ребенок из США
Луна Феннер вместе с мамой Кэрол приехали на лечение в Россию в октябре, после того как американские врачи диагностировали у девочки меланоцитарный невус. Ребенок оказался полностью здоров, но врачи опасаются, что родимое пятно может перерасти в меланому.
Узнав о заболевании Луны, краснодарские врачи предложили более щадящий метод лечения в сравнении с предложенным американскими коллегами. В прошлом году девочке сделали первую операцию, всего же врачи запланировали шесть-восемь курсов лечения.
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Кэрол ФеннерЛуна ФеннерКраснодарФлоридаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Амбиции мамочки... Следы операции будут заметны всё равно, но ещё и будет нанесён вред здоровью ребёнка от этих процедур.
28 февраля, 18:33
Stan Popovsky
20001151
Не фига себе амбиции! У Вас дети то есть? Что я сомневаюсь в этом...
28 февраля, 18:34
АМАлександр Михайлов
5800000
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