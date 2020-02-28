Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результаты новой операции

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мама американской девочки Луны, которая прилетела в Краснодар для удаления родимого пятна на все лицо, Кэрол Феннер рассказала о результатах операции и дальнейших планах. Об этом сообщает телеканал "360".
По словам женщины, Луна чувствует себя хорошо и очень активна. Однако Кэрол беспокоится из-за носа дочери.
"Нос — очень чувствительная область. Она постоянно касается его, срывает корку, отчего место начинает кровоточить. За этим очень сложно уследить", — рассказала американка.
При этом врач не видит в этом проблемы: девочка перестает плакать, когда отпадает корка, — вероятно, ей не больно от этого.
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Следующая операция намечена на 6 марта, девочке будут пересаживать кожу. А седьмого числа у Луны день рождения. По словам Кэрол, она хотела устроить небольшой праздник, но на тот момент не знала дату операции.
"Возможно, седьмого числа мы будем все еще в больнице, поэтому решили отпраздновать день рождения по возвращении во Флориду", — пояснила женщина.
В этот раз вместе с Луной и Кэрол в Краснодар приехала и бабушка ребенка, она помогает ухаживать за девочкой. Но женщина пока не смогла осмотреть город, потому что Луне нельзя покидать квартиру после недавней операции.
"На улице бактерии и холод, поэтому мама пока еще ничего не видела", — объяснила мама девочки.
Пока не известно, сколько операций понадобится девочке: все зависит от процесса выздоровления. Скорее всего, лечение продлится весь год.
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Луна Феннер вместе с мамой Кэрол приехали на лечение в Россию в октябре, после того как американские врачи диагностировали у девочки меланоцитарный невус. Ребенок оказался полностью здоров, но врачи опасаются, что родимое пятно может перерасти в меланому.
Узнав о заболевании Луны, краснодарские врачи предложили более щадящий метод лечения в сравнении с предложенным американскими коллегами. В прошлом году девочке сделали первую операцию, всего же врачи запланировали шесть-восемь курсов лечения.