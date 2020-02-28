В Румынии зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

По словам представителя минздрава, 45-летний мужчина и 38-летняя женщина до этого побывали в Италии. Женщина 17 февраля ездила на один день в Бергамо, после чего находилась дома до 25 февраля, пока у нее не появились первые симптомы болезни, к врачу она обратилась 27 числа, после чего ее направили в больницу. Мужчина приехал в Румынию из Италии 25 февраля, сразу обратился к врачу с температурой и был госпитализирован в больницу Марамуреша, а затем переведен в Клуж.