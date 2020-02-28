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Минфин уточнит бюджет на 2020 год
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РИА Новости

Минфин уточнит бюджет на 2020 год

18:11 28.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минфин РФ весной текущего года еще раз уточнит прогноз и параметры бюджета на 2020-2022 годы с учетом последствий коронавируса, поправки в закон о бюджете, которые сейчас находятся на рассмотрении Госдумы, учитывают только изменения, связанные с посланием президента РФ Федеральному собранию, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Надо посмотреть, насколько длительны последствия от этого вируса. Я думаю, что как раз весной мы уточним прогноз и уточним свои оценки бюджета тоже. Сейчас у нас внеплановое (уточнение бюджета - ред) по посланию - сейчас в поправках исключительно послание учтено", - сказал Силуанов.
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"Понятно, что и мировая экономика наверняка будет ниже, чем ожидаемые оценки, но мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация", - заявил он, отвечая на вопрос о  последствиях коронавируса для экономики и бюджета РФ.
Поправки в закон о бюджете, связанные с реализацией объявленных президентом РФ мер, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 4 марта. Они предусматривают увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 миллиарда рублей - до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году - на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона, в 2022 году - на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей.
Доходы, согласно законопроекту, вырастут в текущем году - на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона рублей, в 2021 году - на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона, в 2022 году - на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона рублей. В результате профицит бюджета на 2020 год сохранится, как и планировалось, на уровне 0,8% ВВП, а на 2021 и 2022 годы он увеличивается на 0,1 процентного пункта - до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП.
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Антон СилуановГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
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