Минфин уточнит бюджет на 2020 год

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минфин РФ весной текущего года еще раз уточнит прогноз и параметры бюджета на 2020-2022 годы с учетом последствий коронавируса, поправки в закон о бюджете, которые сейчас находятся на рассмотрении Госдумы, учитывают только изменения, связанные с посланием президента РФ Федеральному собранию, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов

"Надо посмотреть, насколько длительны последствия от этого вируса. Я думаю, что как раз весной мы уточним прогноз и уточним свои оценки бюджета тоже. Сейчас у нас внеплановое (уточнение бюджета - ред) по посланию - сейчас в поправках исключительно послание учтено", - сказал Силуанов.

"Понятно, что и мировая экономика наверняка будет ниже, чем ожидаемые оценки, но мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация", - заявил он, отвечая на вопрос о последствиях коронавируса для экономики и бюджета РФ.

Поправки в закон о бюджете, связанные с реализацией объявленных президентом РФ мер, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 4 марта. Они предусматривают увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 миллиарда рублей - до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году - на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона, в 2022 году - на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей.