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Премьер Греции заявил о попытках мигрантов проникнуть через границу
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РИА Новости

Премьер Греции заявил о попытках мигрантов проникнуть через границу

18:11 28.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникПремьер-министр Греции Кириакоса Мицотакиса
Премьер-министр Греции Кириакоса Мицотакиса
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Премьер-министр Греции Кириакоса Мицотакиса. Архивное фото
АФИНЫ, 28 фев – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что мигранты и беженцы пытались незаконно проникнуть в страну из Турции и пообещал не допустить этого.
"Значительное число мигрантов и беженцев собрались большими группами на греко-турецкой сухопутной границе и пытались незаконно проникнуть в страну. Я хочу быть ясным: незаконный въезд в Грецию не будет допущен. Мы повышаем безопасность наших границ", - написал премьер в Twitter.
"Греция не несет никакой ответственности за трагические события в Сирии и не пострадает от последствий решений, принятых другими. Я проинформировал Европейский союз о ситуации", - сообщил премьер.
Анкара ранее заявила, что больше не будет сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Вчера, 16:35
Болгария усилила границу с Турцией из-за ситуации с мигрантами
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Кириакос МицотакисГрецияТурцияЕвропаСирияВ мире
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