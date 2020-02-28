Премьер Греции заявил о попытках мигрантов проникнуть через границу

АФИНЫ, 28 фев – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что мигранты и беженцы пытались незаконно проникнуть в страну из Турции и пообещал не допустить этого.
"Значительное число мигрантов и беженцев собрались большими группами на греко-турецкой сухопутной границе и пытались незаконно проникнуть в страну. Я хочу быть ясным: незаконный въезд в Грецию не будет допущен. Мы повышаем безопасность наших границ", - написал премьер в Twitter.
"Греция не несет никакой ответственности за трагические события в Сирии и не пострадает от последствий решений, принятых другими. Я проинформировал Европейский союз о ситуации", - сообщил премьер.