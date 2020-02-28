Силуанов оценил необходимость дополнительных мер по защите бюджета

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дополнительные меры со стороны правительства и ЦБ РФ при текущих ценах на нефть для защиты бюджета не нужны, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Оно (ослабление рубля - ред.) происходит, в первую очередь, это следствие того, что цены на нефть падают, тем не менее бюджетное правило сдерживает волатильность курса рубля. Но, безусловно, такие глобальные изменения по нефти, естественно, влияют на курсовые соотношения", - сказал он. Силуанов отметил, что будущее рынка нефти - это вопрос дальнейших взаимодействий с ОПЕК.

Отвечая на вопрос, нужно ли поддержать сокращение добычи, Силуанов заявил: "Это переговорная позиция. Мы должны быть готовы к любым изменениям. Бюджет наш защищен, резервы созданы. Всегда таким источником нестабильностей раньше являлся бюджет. Потому что денег не было, расходы сокращались".

"Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель (я фантазирую) мы 4 года профинансируем спокойно наши расходы. Но я уверен, что такого продолжительного времени низких цен на нефть не должно быть. Потому что и себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, она все-таки выше. Наша базовая цена - 42 доллара за баррель, в принципе при такой цене мы балансируем бюджет и это нас защищает", - продолжил он.

По мнению Силуанова, дополнительные меры со стороны кабмина в настоящий момент не нужны. "Я считаю, что ничего не нужно делать. Все бюджетные обязательства защищены. Влияние движения курса на инфляцию я здесь не вижу, поскольку мы сейчас залезли наоборот в низкую инфляцию, наша задача - достичь плановых показателей по инфляции. Поэтому каких-либо оснований менять прогноз или предпринимать антикризисные, меры, реагирующие на ситуацию, я не вижу", - считает министр.