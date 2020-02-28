В Белоруссии не выявили коронавирус у контактировавших с зараженным

МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Анализы белорусов, контактировавших с иранцем, зараженным Анализы белорусов, контактировавших с иранцем, зараженным коронавирусом нового типа, оказались отрицательными, вместе с тем часть исследований еще продолжается, сообщил в пятницу министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице. Кроме того, сокурсники иранца проходят обследование в госпитале в Боровлянах под Минском. Белорусский вуз, где учится заболевший коронавирусом иранец, до 15 марта перешел на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, отменив аудиторные занятия и массовые мероприятия.

"Что касается студентов, которые находятся в Боровлянах, то типирование еще проводится. Из тех вариантов (биологического материала для анализа – ред.), что вышли (после исследования – ред.), - ни у кого носительство инфекции не подтверждено. Это – контакты первого уровня. Это – наши белорусские студенты, граждане Республики Беларусь, которые являются контактами первого уровня", - сказал Караник в Минске журналистам.

По словам министра, под медицинским наблюдением находятся 26 одногруппников иранца и семь преподавателей, девушка студента и ее семья. "Никаких признаков болезни ни у кого нет", - сказал министр. Он отметил, что все они госпитализированы для проведения профилактических исследований и минимизации последующих контактов.

Глава Минздрава подчеркнул, что в настоящее время белорусские медики знают не просто число людей, которые летели одним рейсом в Минск с иранцем, но и кто сидел рядом с ним и каков был их дальнейший маршрут. "Могу сказать, что там было 19 транзитных пассажиров, которые улетели дальше, в том числе один транзитный пассажир был среди тех четырех человек, которые сидели ближе всего… Наши коллеги из сопредельных стран тоже проинформированы об этой ситуации", - отметил министр.

Он добавил, что решается вопрос о госпитализации ряда пассажиров самолета, на котором летел студент, и части экипажа, хотя признаков болезни у них нет.

"Нет никакой чрезвычайщины, нет повода для паники. В первую очередь, надо успокоится. Ситуация в стране стабильна и контролируема. То что мы проводим лабораторное типирование и тестирование всех, кто прибыл из неблагоприятных стран, - это элемент защиты страны от агрессивных форм вирусных инфекций", - подчеркнул Караник. Он добавил, что белорусская система здравоохранения однозначно на сегодняшний момент более готова к реагированию на коронавирус, чем неделю назад и чем месяц назад. "Надеемся, что все предпринимаемые меры как по максимуму позволят предотвратить завоз и распространение коронавируса. Но для этого мы все должны успокоиться и выполнять научно обоснованные рекомендации, поменьше верить фейкам", - призвал министр.