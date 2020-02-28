Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министр финансов Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.

Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.

"Резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель — я фантазирую — мы четыре года профинансируем спокойно наши расходы", — рассказал Силуанов.

Он отметил, что снижение курса рубля происходит в первую очередь из-за того, что цены на нефть снижаются. По словам министра, бюджетное правило сдерживает волатильность курса российской валюты, но "глобальные изменения по нефти" не могут не повлиять на курсовые соотношения.

Силуанов выразил уверенность, что цены на черное золото не будут долго держаться на низком уровне. Он пояснил, что себестоимость добычи целого ряда нефтяных месторождений, в первую очередь сланцевых, все же выше.

"Наша базовая цена — 42 доллара за баррель, в принципе при такой цене мы балансируем бюджет, и это нас защищает", — объяснил министр.