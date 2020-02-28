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2020-02-29T02:53+0300
https://ria.ru/20200228/1565345437.html
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
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РИА Новости

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

18:06 28.02.2020 (обновлено: 02:53 29.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.
"Резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель — я фантазирую — мы четыре года профинансируем спокойно наши расходы", — рассказал Силуанов.
Он отметил, что снижение курса рубля происходит в первую очередь из-за того, что цены на нефть снижаются. По словам министра, бюджетное правило сдерживает волатильность курса российской валюты, но "глобальные изменения по нефти" не могут не повлиять на курсовые соотношения.
Нефтяная платформа и танкер
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Силуанов выразил уверенность, что цены на черное золото не будут долго держаться на низком уровне. Он пояснил, что себестоимость добычи целого ряда нефтяных месторождений, в первую очередь сланцевых, все же выше.
"Наша базовая цена — 42 доллара за баррель, в принципе при такой цене мы балансируем бюджет, и это нас защищает", — объяснил министр.
Он отметил, что дальнейшая судьба нефтяных котировок — это вопрос взаимодействий России с ОПЕК.
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Цены на нефтьАнтон СилуановОПЕКРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Курс рубля падает потому, что за 20 лет кроме как качать нефть, вы ничему не научились!
28 февраля, 22:16
Господин Гражданин
255618127
антоха не парится у него в день как у 5000 тысяч пенсионеров в месяц и в валюте .так что мы ещё бедней будем а антоха иего команда будут скупать имущество обнищавших
28 февраля, 22:23
николай куликов
1393016222
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