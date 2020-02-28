Композитора возмутило использование его музыки на шоу "Голос.Дети"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Композитор Эдуард Артемьев считает "самоуправством" использование без разрешения его музыки в хите группы "Земляне" "Трава у дома", которую исполнили конкурсанты шоу "Голос. Дети 7" Валерия Базыкина и Манижа Аминова в эфире Первого канала.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ролик с выступлением Базыкиной и Аминовой, который успел набрать более 2,5 миллионов просмотров, удалили с YouTube.
"Я высказал претензии... Без моего разрешения играется моя музыка - это главная тема к фильму "Сибириада" - во вступлении к песне, написанной композитором Владимиром Мигулей. Что это за самоуправство? Я такого вообще не встречал. И так все время бесконечные нарушения, но такая наглость... У меня есть менеджер, который сейчас занимается этим вопросом", - сказал РИА Новости Артемьев, подчеркнув, что права на музыку из "Сибириады" находятся "у него и только у него".
Бывший солист группы "Земляне" Сергей Скачков в разговоре с РИА Новости высказал предположение, что ролик убрали из-за нарушения авторских прав.
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"У меня у единственного в стране есть права на пожизненное исполнение этой песни, но они не эксклюзивные, запрещать может только Марина Мигуля (вдова композитора Мигули – ред.). Скорее всего, там дело в аранжировке, изменено вступление и кода – это и есть нарушение. Там звучит музыка Артемьева", - сказал РИА Новости Скачков.
Пресс-служба Первого канала на данный момент на запрос РИА Новости не ответила.